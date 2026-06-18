Ветеринари American Kennel Club пояснили, скільки води собака має випивати щодня та як правильно організувати питний режим у спекотні дні.

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Скільки води потрібно собаці щодня?

Фахівці зазначають, що за нормальних погодних умов собака має випивати приблизно від 50 до 60 мілілітрів води на кожен кілограм маси тіла на добу.

Наприклад:

собака вагою 5 кілограмів потребує близько 250 – 300 мілілітрів води;

собака вагою 10 кілограмів – приблизно 500 – 600 мілілітрів;

собака вагою 20 кілограмів – близько 1 – 1,2 літра;

собака вагою 30 кілограмів – до 1,8 літра води на день.

Однак у спекотну погоду ці показники можуть суттєво збільшуватися. За даними ветеринарів, улітку деякі собаки споживають удвічі більше води, ніж зазвичай.

У теплу пору року песики втрачають більше вологи під час дихання та активності на вулиці. Особливо це стосується тривалих прогулянок, поїздок, ігор на відкритому повітрі та перебування на сонці. Саме тому ветеринари радять не орієнтуватися лише на стандартні добові норми, а забезпечувати вільний доступ до води протягом усього дня.

Що робити, якщо собака п'є забагато води?

Якщо ви помітили, що ваш собака почав пити значно більше води, ніж зазвичай, або частіше проситься на вулицю чи ходить у туалет, не варто ігнорувати такі зміни. Хоча в спекотну погоду або після активних фізичних навантажень підвищене споживання води є цілком природним, інколи воно може свідчити про певні проблеми зі здоров'ям.

Ветеринари Pet MD зазначають, що надмірна спрага може бути одним із симптомів різних захворювань. Саме тому при помітній зміні звичок тварини варто звернутися до фахівця.

У деяких випадках власників просять контролювати кількість води, яку споживає улюбленець протягом доби. Для більш точних результатів собаку можуть рекомендувати тимчасово годувати та поїти окремо від інших домашніх тварин. Це допоможе визначити реальний обсяг споживаної рідини та надати ветеринару важливу інформацію для оцінки стану здоров'я.

При цьому фахівці наголошують, що обмежувати доступ до води не можна навіть у разі надмірної спраги. Натомість варто стежити за тим, скільки води наливається в миску протягом дня, скільки залишається наприкінці доби та яку кількість рідини тварина отримує разом із вологим кормом чи додатковими продуктами.

Такі спостереження можуть допомогти ветеринару швидше встановити причину змін і за потреби призначити подальше лікування або обстеження.

Особливо уважними потрібно бути власникам великих порід, активних собак, які багато часу проводять на вулиці. Для них потреба у воді під час спеки може бути значно вищою за середні показники.