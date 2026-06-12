Фахівці КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" нагадали основні правила, які допоможуть уберегти улюбленців від небезпечних наслідків спекотної погоди.

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Як допомогти тварині у спеку?

Влітку власникам домашніх тварин варто особливо уважно стежити за станом своїх улюбленців. Через високі температури організм собак і котів працює в посиленому режимі, тому навіть звичні умови можуть становити для них небезпеку.

Фахівці рекомендують дотримуватися кількох простих правил:

не перегодовувати тварину, адже у спеку вона менше рухається та витрачає менше енергії;

забезпечити постійний доступ до чистої та свіжої питної води;

облаштувати місце для відпочинку в прохолодному та добре провітрюваному приміщенні;

не розташовувати лежанку під прямими сонячними променями;

не стригти тварину повністю, оскільки шерсть допомагає підтримувати природну терморегуляцію;

уникати тривалих прогулянок під палючим сонцем;

ніколи не залишати домашніх улюбленців без нагляду в автомобілі.

Ветеринари пояснюють, що навіть кілька хвилин у зачиненій машині можуть призвести до критичного перегріву та становити смертельну загрозу для життя тварини.

Як зрозуміти, що тварина отримала перегрів?

Перегрів або тепловий удар у собак і котів може розвиватися дуже швидко та призводити до ураження внутрішніх органів, судом і навіть загибелі тварини. Про це попереджають ветеринарні фахівці Pet MD.

Першими ознаками перегріву зазвичай є надмірне та прискорене дихання, сильне слиновиділення, млявість і небажання рухатися. У тварини можуть почервоніти ясна та язик, а також з'явитися ознаки зневоднення. Тривожним сигналом є втрата координації, хитка хода або дезорієнтація. У важких випадках спостерігаються блювання, діарея, утруднене дихання та різка слабкість.

Особливо небезпечними симптомами вважаються судоми, нездатність стояти на лапах, втрата свідомості або колапс. Такі ознаки свідчать про тепловий удар і потребують негайної ветеринарної допомоги.

У котів перегрів може проявлятися дещо інакше. Насторожити повинні відкритий рот під час дихання, часте пантинг-дихання, як у собак, почервоніння ясен та апатія.

Якщо власник помітив подібні симптоми, тварину необхідно негайно перенести у прохолодне місце, змочити прохолодною водою лапи, живіт та вуха, а також забезпечити доступ до води. Використовувати крижану воду не рекомендується.

Фахівці підкреслюють, що після надання першої допомоги тварину слід якнайшвидше показати ветеринару, адже наслідки теплового удару можуть проявитися навіть через кілька годин після перегріву.

Що можна придбати, аби полегшити собаці життя влітку?

Охолоджувальні жилети для собак стають дедалі популярнішими в Україні на тлі літньої спеки та ризиків перегріву домашніх улюбленців. Такі аксесуари працюють за принципом випаровувального охолодження: перед використанням тканину необхідно змочити водою, після чого вона допомагає відводити зайве тепло від тіла тварини.

На українському ринку ціни на охолоджувальні жилети стартують приблизно від 400 гривень, тоді як професійні моделі можуть коштувати до 6 – 7 тисяч гривень. Найбільш бюджетні варіанти підходять для коротких міських прогулянок, а дорожчі моделі розраховані на тривале використання під час тренувань або подорожей.

Ветеринари зазначають, що охолоджувальні жилети можуть бути особливо корисними для собак із густою шерстю, зайвою вагою, літніх тварин і брахіцефальних порід, зокрема мопсів та французьких бульдогів. Водночас фахівці наголошують, що такий аксесуар не є обов'язковим для кожного собаки та не може повністю захистити від теплового удару.