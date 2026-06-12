Специалисты КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины» напомнили основные правила у,, которые помогут уберечь питомцев от опасных последствий жаркой погоды.

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Как помочь животному в жару?

Летом владельцам домашних животных стоит особенно внимательно следить за состоянием своих питомцев. Из-за высоких температур организм собак и кошек работает в усиленном режиме, поэтому даже привычные условия могут представлять для них опасность.

Специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил:

не перекармливать животное, ведь в жару оно меньше двигается и тратит меньше энергии;

обеспечить постоянный доступ к чистой и свежей питьевой воде;

обустроить место для отдыха в прохладном и хорошо проветриваемом помещении;

не размещать лежанку под прямыми солнечными лучами;

не стричь животное полностью, поскольку шерсть помогает поддерживать естественную терморегуляцию;

избегать длительных прогулок под палящим солнцем;

никогда не оставлять домашних питомцев без присмотра в автомобиле.

Ветеринары объясняют, что даже несколько минут в закрытой машине могут привести к критическому перегреву и представлять смертельную угрозу для жизни животного.

Как понять, что животное перегрелось?

Перегрев или тепловой удар у собак и кошек может развиваться очень быстро и приводить к поражению внутренних органов, судорогам и даже гибели животного. Об этом предупреждают ветеринарные специалисты Pet MD.

Первыми признаками перегрева обычно являются чрезмерное и учащенное дыхание, сильное слюноотделение, вялость и нежелание двигаться. У животного могут покраснеть десны и язык, а также появиться признаки обезвоживания. Тревожным сигналом является потеря координации, шаткая походка или дезориентация. В тяжелых случаях наблюдаются рвота, диарея, затрудненное дыхание и резкая слабость.

Особенно опасными симптомами считаются судороги, неспособность стоять на лапах, потеря сознания или коллапс. Такие признаки свидетельствуют о тепловом ударе и требуют немедленной ветеринарной помощи.

У кошек перегрев может проявляться несколько иначе. Насторожить должны открытый рот во время дыхания, частое пантинг-дыхание, как у собак, покраснение десен и апатия.

Если владелец заметил подобные симптомы, животное необходимо немедленно перенести в прохладное место, смочить прохладной водой лапы, живот и уши, а также обеспечить доступ к воде. Использовать ледяную воду не рекомендуется.

Специалисты подчеркивают, что после оказания первой помощи животное следует как можно быстрее показать ветеринару, ведь последствия теплового удара могут проявиться даже через несколько часов после перегрева.

Что можно приобрести, чтобы облегчить собаке жизнь летом?

Охлаждающие жилеты для собак становятся все более популярными в Украине на фоне летней жары и рисков перегрева домашних питомцев. Такие аксессуары работают по принципу испарительного охлаждения: перед использованием ткань необходимо смочить водой, после чего она помогает отводить лишнее тепло от тела животного.

На украинском рынке цены на охлаждающие жилеты начинаются примерно от 400 гривен, тогда как профессиональные модели могут стоить до 6 – 7 тысяч гривен. Наиболее бюджетные варианты подходят для коротких городских прогулок, а более дорогие модели рассчитаны на длительное использование во время тренировок или путешествий.

Ветеринары отмечают, что охлаждающие жилеты могут быть особенно полезны для собак с густой шерстью, избыточным весом, пожилых животных и брахицефальных пород, в частности, мопсов и французских бульдогов. В то же время специалисты отмечают, что такой аксессуар не является обязательным для каждой собаки и не может полностью защитить от теплового удара.