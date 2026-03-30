Ваш собака буде на 99% слухнянішим за інших: фахівці назвали 2 тренувальні трюки

Кінолог-біхевіорист Вілл Атертон стверджує, що існують два прості підходи, які можуть зробити собаку слухнянішою за 99% інших. За його словами, він допоміг сотням тисяч власників перетворити проблемних улюбленців на ідеальних компаньйонів.

Про це розповіли на сторінці Mirror. Там наголошують, що головне в дресируванні улюбленця – це регулярність, послідовність і терпіння.

Як виховати ідеальну поведінку в песика?

Перший ключовий метод полягає у привчанні улюбленця до клітки. Експерт пояснює, що це допомагає запобігти більшості небажаної поведінки вдома. Клітка, за його словами, не є жорстокістю, а навпаки, стає для собаки безпечним місцем, де він може відпочити та заспокоїтися.

Це також допомагає сформувати межі, розвиває самостійність і зменшує тривожність, зокрема страх розлуки. Важливо поступово привчати тварину до клітки, використовувати позитивне підкріплення та зробити простір комфортним.

Другий метод – тренування "місця", яке є продовженням привчання до клітки. Воно дозволяє зберігати контроль над собакою, але водночас дає їй змогу бути поруч із господарем.

Також фахівець наголошує на важливості правильного вигулу. За його словами, більшість проблем поза домом можна вирішити, навчивши собаку ходити на вільному повідці. Це означає, що тварина рухається поруч із власником, не тягне і не смикає. Такий підхід зменшує ризик травм і робить прогулянки більш приємними.

Для кращого результату тренування слід починати вдома, у спокійній обстановці без відволікаючих факторів. Варто використовувати ласощі та похвалу, коли собака йде поруч. Якщо вона починає тягнути повідець, потрібно зупинитися і чекати, поки він ослабне, або змінити напрям руху.



Поведінка песиків залежить передусім від зусиль господарів

Важливо! Заохочуйте хорошу поведінку гавчика винагородами, а не криком чи покараннями. Страх або біль часто лише провокує у собак небажану поведінку.



До речі, крик на собаку часто викликає роздратованість і навіть стрес у собаки. До такого стану можуть призвести також самотність, нудьга й відсутність чіткого режиму.

Експерти з RSPCA зауважили, що собакам також необхідне безпечне місце, де вони зможуть сховатися, якщо щось їх лякає. Такий простір має бути доступним постійно, щоб улюбленець міг почуватися захищеним.

Чотирилапі, до того ж, потребують гри та спілкування, адже без цього вони можуть нудьгувати або відчувати стрес. Їм варто забезпечити безпечні іграшки та можливість гратися як із людьми, так і з іншими дружніми собаками.

Якщо ж у поведінці з'являються ознаки агресії (не плутати з ігровими покусуваннями у цуценят), варто звернутися до спеціаліста для повної оцінки поведінки та отримання рекомендацій.

Також потрібно уважно стежити за станом собаки. Раптові зміни в поведінці або ознаки стресу, наприклад, часте важке дихання, облизування губ, ховання, страх чи агресія, можуть свідчити про дискомфорт, хворобу або травму. У таких випадках слід звернутися до ветеринара, який за потреби порадить консультацію з поведінковим фахівцем.

