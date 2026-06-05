Чи можуть сусіди змусити виселити собаку через гавкіт: що каже закон

Постійний гавкіт собаки нерідко стає причиною конфліктів між сусідами у багатоквартирних будинках. Однак саме по собі невдоволення мешканців не дає підстав вимагати забрати або виселити домашню тварину.

Водночас власник собаки зобов'язаний дотримуватися правил співжиття та не порушувати права інших людей. Про це йдеться у статті 9 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження".

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Чи можуть сусіди вимагати виселення собаки?

В Україні право громадян утримувати домашніх тварин захищене законодавством. Закон дозволяє утримання собак у квартирах та приватних будинках, але одночасно покладає на власників обов'язок дотримуватися санітарних норм і правил співжиття з іншими мешканцями.

Тому сусіди не можуть просто вимагати прибрати тварину лише через те, що вона їм не подобається або час від часу гавкає. Для цього необхідно довести систематичне порушення прав інших мешканців.

Якщо собака постійно гавкає, особливо у нічний час, сусіди мають право звернутися до поліції, органів місцевого самоврядування або керуючої компанії будинку зі скаргою на порушення тиші. У такому випадку предметом розгляду буде не сама наявність собаки, а дії або бездіяльність її власника.

Якщо буде встановлено, що господар не контролює тварину та створює постійний дискомфорт для інших мешканців, його можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Експерти зазначають, що в українській судовій практиці випадки примусового вилучення домашньої тварини через гавкіт є надзвичайно рідкісними. Такі рішення можуть розглядатися лише за наявності комплексу порушень: систематичних скарг, доведеного порушення санітарних норм, загрози безпеці людей або жорстокого поводження з твариною. Сам факт гавкоту не є достатньою підставою для того, щоб людину змусили відмовитися від свого улюбленця.

Які обов'язки має власник собаки?

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення власник домашньої тварини повинен:

забезпечувати належні умови утримання собаки;

дотримуватися санітарно-гігієнічних норм;

не порушувати права та законні інтереси інших мешканців;

контролювати поведінку тварини;

не створювати загрозу безпеці людей та інших тварин.

Більшість конфліктів через гавкіт собак можна вирішити без судів і скарг. Часто проблема пов'язана зі стресом тварини, тривалим перебуванням на самоті або недостатнім вигулом.

Тому перш ніж звертатися до правоохоронців, сусідам радять спробувати врегулювати ситуацію шляхом діалогу. Водночас власникам собак варто пам'ятати, що право на домашню тварину не звільняє від обов'язку поважати комфорт інших мешканців будинку.

За що власник тварини може отримати штраф?

У Києві власникам собак нагадали про обов'язкову реєстрацію домашніх улюбленців у Центрах надання адміністративних послуг. Процедура є обов'язковою для всіх собак, які проживають у столиці понад 30 днів, тоді як реєстрація котів залишається добровільною.

Після внесення даних до міського реєстру тварина отримує унікальний номер, а власнику видають посвідчення та спеціальний QR-жетон. У Київській міській державній адміністрації пояснюють, що реєстрація допомагає швидше знаходити загублених собак, контролювати вакцинацію та вести облік домашніх тварин.

За утримання незареєстрованої собаки передбачена адміністративна відповідальність. Відповідно до статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення, власнику можуть винести попередження або накласти штраф у розмірі від 170 до 340 гривень.

Для посадових осіб сума штрафу становить від 340 до 850 гривень. Якщо ж через порушення правил утримання собака завдасть шкоди людині або її майну, штраф може зрости до 1700 – 3400 гривень. У деяких випадках закон також допускає конфіскацію тварини.