Пережив зміну 6 прем'єр-міністрів Британії: кіт Ларрі продовжує "працювати" на Даунінг-стріт

За останнє десятиліття британська політика пережила справжню кадрову турбулентність. Починаючи з 2016 року країна змінила вже 6 прем'єр-міністрів, а невдовзі отримає сьомого. Чи не найстабільнішою фігурою біля резиденції глави уряду залишається кіт Ларрі, який мешкає там із 2011 року.

Історію головного мишолова резиденції розповідає The Washington Post.

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Як Ларрі забезпечує хоч якусь стабільність у країні?

На тлі всіх змін у Великій Британії особливу популярність здобув кіт Ларрі. За 15 років життя на Даунінг-стріт він пережив Brexit, пандемію COVID-19, численні урядові кризи, шість прем'єр-міністрів і навіть знаменитий "поєдинок" між Ліз Трасс і салатом-латуком.

Британці жартують, що саме Ларрі залишається єдиною незмінною фігурою в центрі політичного життя країни, а дехто навіть вважає, що ключі від резиденції прем'єра давно варто довірити саме йому.

Загалом же, кіт доволі часто бере участь в урочистих заходах і привертає увагу журналістів. Свого часу мурчик зустрічав у Лондоні й президента України Володимира Зеленського.



Ларрі зустрів Зеленського на Даунінг-стріт / AP Photo / Thomas Krych

До того ж, чотирилапий став зіркою соцмереж та навіть має фан-акаунт в соцмережах. Тепер пухнастому, схоже, доведеться вкотре "проводити співбесіду" з новим мешканцем будівлі.

Варто нагадати, що поява кота пов'язана з інцидентом у 2011 році, коли під час прямого ефіру BBC біля будівлі Кабінету Міністрів помітили щура. Після цього уряд вирішив завести кота та звернувся до притулку Battersea Dogs & Cats Home, де обрали тварину з хорошими мисливськими навичками.

15 лютого 2011 року Ларрі офіційно поселили на Даунінг-стріт і призначили на посаду Chief Mouser – головного мишолова Кабінету Міністрів. Окрім ловлі гризунів, у його "обов'язки" також жартома включили зустрічі гостей і перевірку приміщень на зручність для сну.

Цікаво! Під час візиту Кароля Навроцького до Лондона в січні 2026 року фотограф польського президента ледь не впав, перечепившись через Ларрі.

Кого встиг "перепрацювати" Ларрі на Даунінг-стріт?

Саме після Brexit політична система Великої Британії опинилася в стані постійних змін. Прем'єри змінювали один одного через внутрішньопартійні конфлікти, економічні труднощі, політичні скандали та невдоволення виборців.

Останнім прем'єром став Кір Стармер, який привів Лейбористську партію до переконливої перемоги на виборах 2024 року. Він обіцяв покласти край політичному хаосу та провести зміни в країні. Проте вже у червні 2026 року Стармер оголосив про відставку.

Перед ним країною керував Ріші Сунак. Його головним завданням було відновлення довіри до економіки після кризи, спричиненої діями попередниці. Хоча фінансові ринки заспокоїлися, переконати британців підтримати консерваторів після 14 років перебування при владі він так і не зміг.

Його попередниця Ліз Трасс увійшла в історію як прем'єр-міністерка з найкоротшим терміном перебування на посаді. Вона очолювала уряд лише 49 днів.

Однією з найяскравіших фігур британської політики став Борис Джонсон. Однак його кар'єру зруйнували численні скандали, найгучнішим із яких стала справа Partygate – вечірки в урядових будівлях під час суворих карантинних обмежень.

Тереза Мей отримала посаду прем'єра одразу після референдуму щодо Brexit, однак її позиції послабилися після дострокових виборів 2017 року, коли консерватори втратили парламентську більшість.

Політична криза фактично почалася з Девіда Кемерона. Саме він ініціював референдум щодо членства Великої Британії в Євросоюзі, розраховуючи остаточно закрити суперечки всередині власної партії. Однак результат виявився протилежним очікуванням: більшість британців підтримала вихід із ЄС. Уже наступного дня після голосування Кемерон подав у відставку.