Историю главного мышелова резиденции рассказывает The Washington Post.

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Как Ларри обеспечивает хоть какую-то стабильность в стране?

На фоне всех перемен в Великобритании особую популярность приобрел кот Ларри. За 15 лет жизни на Даунинг-стрит он пережил Brexit, пандемию COVID-19, многочисленные правительственные кризисы, шесть премьер-министров и даже знаменитый "поединок" между Лиз Трасс и салатом-латуком.

Британцы шутят, что именно Ларри остается единственной неизменной фигурой в центре политической жизни страны, а некоторые даже считают, что ключи от резиденции премьера давно стоит доверить именно ему.

В целом же кот довольно часто участвует в торжественных мероприятиях и привлекает внимание журналистов. В своё время котик встречал в Лондоне и президента Украины Владимира Зеленского.



Ларри встретил Зеленского на Даунинг-стрит / AP Photo / Thomas Krych

К тому же четвероногий стал звездой соцсетей и даже имеет фан-аккаунт в социальных сетях. Теперь пушистику, похоже, придется в очередной раз "проводить собеседование" с новым обитателем здания.

Стоит напомнить, что появление кота связано с инцидентом в 2011 году, когда во время прямого эфира BBC возле здания Кабинета министров заметили крысу. После этого правительство решило завести кота и обратилось в приют Battersea Dogs & Cats Home, где выбрали животное с хорошими охотничьими навыками.

15 февраля 2011 года Ларри официально поселили на Даунинг-стрит и назначили на должность Chief Mouser — главного мышелова Кабинета министров. Помимо ловли грызунов, в его "обязанности" в шутку также включили встречу гостей и проверку помещений на удобство для сна.

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Кого успел "переработать" Ларри на Даунинг-стрит?

Именно после Brexit политическая система Великобритании оказалась в состоянии постоянных перемен. Премьеры сменяли друг друга из-за внутрипартийных конфликтов, экономических трудностей, политических скандалов и недовольства избирателей.

Последним премьером стал Кир Стармер, который привел Лейбористскую партию к убедительной победе на выборах 2024 года. Он обещал положить конец политическому хаосу и провести реформы в стране. Однако уже в июне 2026 года Стармер объявил об отставке.

До него страной руководил Риши Сунак. Его главной задачей было восстановление доверия к экономике после кризиса, вызванного действиями его предшественницы. Хотя финансовые рынки успокоились, убедить британцев поддержать консерваторов после 14 лет пребывания у власти ему так и не удалось.

Его предшественница Лиз Трасс вошла в историю как премьер-министр с самым коротким сроком пребывания в должности. Она возглавляла правительство всего 49 дней.

Одной из самых ярких фигур британской политики стал Борис Джонсон. Однако его карьеру разрушили многочисленные скандалы, самым громким из которых стало дело Partygate — вечеринки в правительственных зданиях во время строгих карантинных ограничений.

Тереза Мэй заняла пост премьера сразу после референдума по Brexit, однако её позиции ослабли после досрочных выборов 2017 года, когда консерваторы утратили парламентское большинство.

Политический кризис фактически начался с Дэвида Кэмерона. Именно он инициировал референдум о членстве Великобритании в Евросоюзе, рассчитывая окончательно положить конец спорам внутри собственной партии. Однако результат оказался противоположным ожиданиям: большинство британцев поддержало выход из ЕС. Уже на следующий день после голосования Кэмерон подал в отставку.