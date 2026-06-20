Кроме того, Хименес-Браво впервые подробнее рассказал историю спасения четвероногого.

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Как Бубик оказался у Эктора?

По словам телеведущего, песик уже успел поработать с кинологом и демонстрирует значительный прогресс. У Бубика отличный аппетит, и он активно играет.

"Мой маленький озорник. Получаю много вопросов о том, как там наш Бубик, поэтому делюсь новостями. Этот красавчик уже поработал с кинологом и показывает отличные результаты. Сейчас он ест с огромным аппетитом, играет с увлечением и летает по дому, словно ракета. И что очень важно — идеально ладит с другими хвостиками", — поделился Эктор Хименес-Браво.

Повар также рассказал историю появления Бубика в своей семье. По его словам, щенка нашли у дороги в тяжелом состоянии. Животное было истощенным и голодным, а его братья и сестры не пережили суровых условий.

Эктор признался, что не смог остаться в стороне и решил подарить собаке шанс на новую жизнь. "Наша встреча, безусловно, была судьбой. Его нашли у дороги, совершенно истощённым и голодным. Все его братья и сестры, к сожалению, не выдержали той жары. Я просто не мог не спасти его. Не мог пройти мимо. Животные для меня — это часть семьи, они как дети. Поэтому теперь Бубик официально дома, в любви и безопасности,

– подчеркнул телеведущий.

Бубик в новой семье / Фото Хименес-Браво

Каких ещё животных есть у Хименеса-Браво?

Шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво не скрывает своей любви к животным и регулярно рассказывает о домашних питомцах в социальных сетях.

Сегодня его собачья семья насчитывает трех собак породы брюссельский грифон — Лупиту, Клопика, Фиону — и пса Бубика. Частью этой истории также был пес Чоко, который прожил рядом с кулинаром 15 лет и стал его первой собакой. Весной 2026 года Хименес-Браво сообщил о смерти питомца и признался, что именно Чоко в свое время научил его любить животных.

В июле 2024 года брюссельский грифон Лупита родила щенков, а сам Эктор даже помогал ей во время родов. Впоследствии он рассказывал, что выжить удалось лишь одному щенку — Фионе, поэтому появление Бубика стало особенным событием для всей семьи.

Сам Хименес-Браво неоднократно подчеркивал, что воспринимает своих собак как полноценных членов семьи. Он часто делится фотографиями и видео со своими питомцами, показывает их повседневную жизнь и поддерживает идею усыновления бездомных животных. Стоит отметить, что у телеведущего даже есть отдельная папка в Instagram под названием "дети", где он показывает хвостатых малышей.

Питомцы телеведущего / Фото Эктора

Какие еще украинские знаменитости спасли собак?

Украинская певица, композитор и бандуристка Марина Круть поделилась историей о новом четверолапом питомце. Она приютила щенка, которого назвала Бурком, после того как увидела объявление о найденных на улице животных.

По словам артистки, малыш вместе с братьями и сестрами был найден прямо под поддоном и нуждался в помощи. Круть рассказала, что приехала забирать щенка после публикации волонтеров и не планировала заранее выбирать именно этого конкретного щенка. Однако, по её словам, во время встречи животное само подошло к ней, что и определило выбор.

Артистка также отметила, что братья и сестры Бурка до сих пор ищут новые семьи. Она добавила, что происхождение щенков смешанное: их мать была беспородной, а отец, вероятно, породы акита.

Бандуристка подчеркнула, что такие истории в очередной раз напоминают о важности усыновления животных с улицы и из приютов. По её словам, каждый щенок заслуживает дома и заботы, независимо от происхождения.