В своих публикациях Гранде не скрывала эмоций, назвав собаку "любовью всей своей жизни" и "идеальным сыном".

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Как певица поздравила своего пса?

Первой появилась фотография Тулуза на природе. Именно под ней певица оставила эмоциональное поздравление.

Счастливого, самого счастливого тринадцатого дня рождения моему абсолютно идеальному сыну и любви моей жизни, лучшему живому существу на этой большой зеленой Земле, Тулузу. Я люблю тебя каждую секунду каждого дня навсегда,

– написала Ариана.

На другом фото песик увлечённо копал землю, а певица кратко подписала кадр словами: "Идеальное создание".

Среди опубликованных снимков были также моменты из мирового тура Eternal Sunshine Tour. На одном из снимков артистка сидела рядом с Тулузом прямо на сцене, а на другом держала его на руках во время выступления.

Поздравление для Тулуза / Фото Ариана Гранде

Помимо фото, Ариана поделилась видео, где собака прогуливается по сцене концертной площадки, а также кадрами его отдыха на надувном матрасе. Особое внимание поклонников привлекла фотография, на которой певица присела рядом с Тулузом, чтобы оказаться с ним на одном уровне, и нежно смотрела ему в глаза.

Тулуз уже давно стал неотъемлемой частью публичного образа Арианы Гранде. Ранее он появлялся в клипе Thank U, Next, сопровождал певицу во время работы над фильмом Wicked и даже попал на обложку Vogue вместе со своей хозяйкой.

Клип, в котором снялся Тулуз: смотрите видео

В 2019 году артистка сделала татуировку с именем питомца на кисти, а сегодня продолжает регулярно делиться совместными моментами со своими подписчиками.

Как Тулуз оказался у Гранде?

Американская певица Ариана Гранде выступает за гуманное отношение к животным и поддерживает идею разведения и популяризации беспородных собак. Она считает, что селекционное разведение породистых животных часто создает серьезные проблемы со здоровьем у собак.

По мнению артистки, такие практики зачастую являются скорее человеческой прихотью, чем необходимостью для животных. Гранде подчеркивает, что беспородные собаки могут быть не менее преданными и более здоровыми, чем породистые.

В то же время певица активно демонстрирует свою позицию на собственном примере. Она взяла из приюта собаку по кличке Тулуз, которую часто показывает в своих социальных сетях.