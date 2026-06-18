У публікаціях Гранде не приховувала емоцій, назвавши песика "коханням свого життя" та "ідеальним сином".

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Як співачка привітала свого собаку?

Першою з'явилася світлина Тулуза на природі. Саме під нею співачка залишила емоційне привітання.

Щасливого, найщасливішого тринадцятого дня народження моєму абсолютно ідеальному сину і коханню мого життя, найкращому живому створінню на цій великій зеленій Землі, Тулузу. Я люблю тебе кожну секунду кожного дня назавжди,

– написала Аріана.

На іншому фото песик захоплено копав землю, а співачка коротко підписала кадр словами: "Ідеальне створіння".

Серед опублікованих світлин були також моменти зі світового туру Eternal Sunshine Tour. На одному зі знімків артистка сиділа поруч із Тулузом просто на сцені, а на іншому тримала його на руках під час виступу.

Привітання для Тулуза / Фото Аріана Гранде

Крім фото, Аріана поділилася відео, де собака прогулюється сценою концертного майданчика, а також кадрами його відпочинку на надувному матраці. Особливу увагу прихильників привернула фотографія, на якій співачка присіла поруч із Тулузом, щоб бути з ним на одному рівні, та ніжно дивилася йому в очі.

Тулуз уже давно став невід'ємною частиною публічного образу Аріани Гранде. Раніше він з'являвся у кліпі Thank U, Next, супроводжував співачку під час роботи над фільмом Wicked та навіть потрапив на обкладинку Vogue разом із господаркою.

Кліп, у якому знявся Тулуз: дивіться відео

У 2019 році артистка зробила татуювання з ім'ям улюбленця на кисті, а сьогодні продовжує регулярно ділитися спільними моментами зі своїми підписниками.

Як Тулуз з'явився у Гранде?

Американська співачка Аріана Гранде виступає за гуманне ставлення до тварин і підтримує ідею розведення та популяризації безпородних собак. Вона вважає, що селекційне розведення породистих тварин часто створює серйозні проблеми зі здоров’ям для собак.

На думку артистки, такі практики нерідко є радше людською примхою, ніж необхідністю для тварин. Гранде наголошує, що безпородні собаки можуть бути не менш відданими та здоровішими за породистих.

Водночас співачка активно демонструє власну позицію через особистий приклад. Вона забрала з притулку собаку на ім’я Тулуз, якого часто показує у своїх соціальних мережах.