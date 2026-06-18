Отримують зарплату паштетом: як коти працюють в сумських магазинах

У Сумах є чимало крамниць, де відвідувачів зустрічають не лише працівники, а й місцеві коти. Вони давно стали своєрідною частиною інтер’'єру та навіть "обличчям" цих місць.

Біля входу до "Маркетопту" на Куликовській зазвичай лежить рудий "вартовий", у "Веселці" гостей щодня вітає пухнаста "співробітниця", а в одній із ветаптек працює свій "фахівець із муркотіння". Про це розповіли в місцевому медіа "Цукр".

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Що відомо про сумських котів-продавців?

У міському ритмі, особливо на тлі постійної напруги та воєнних новин, ці коти стали для мешканців маленькими острівцями спокою. Люди охоче їх фотографують, діляться знімками та розповідями в соцмережах. У місті навіть склалися цілі історії про характер кожного з них – від Рижика, який може "дати лапою", до Ірен, яка нібито отримує зарплату паштетом, і Мурчика, який із серйозним виглядом ігнорує покупців.

Чері – улюблениця центру міста

Чері вважають однією з найвідоміших міських киць Сум. Її знають не тільки в центрі – про неї чули й далеко за його межами. Ще кілька років тому з нею навіть робили символічне "інтерв'ю", а поруч із її домівкою з'явився мурал із її зображенням.

Втім, Чері не сидить на одному місці. Вона вільно мандрує районами, часто з'являючись у різних магазинах і закладах. Особливо добре її знають у магазині "Алло", де вона фактично стала неофіційною "консультанткою з гарного настрою".



Кішка Чері / Фото: Захар Ювко / Цукр

Поки люди обирають товари, киця просто перебуває поруч і привертає увагу. Передбачити її маршрут неможливо – вона з'являється там, де захоче. З часом Чері перетворилася на справжній міський символ, а фото з нею давно розходяться соцмережами.

Мурчик – "співробітник" зоомагазину

У ветаптеці "Айболіт" уже багато років мешкає кіт на ім'я Мурчик. Він з'явився тут ще кошеням і так і залишився. Його історія невідома – чи то загублений, чи то колишній домашній, але з того часу він живе серед товарів для тварин. Тепер йому близько 9 років, і він давно став частиною магазину.



Кіт Мурчик / Фото: Софія Стасюк / Цукр

Мурчик поводиться спокійно й стримано, не шукає постійної уваги. Найчастіше відпочиває за касою або серед полиць. Якщо й виходить у торговий зал, то без поспіху, займаючись своїми справами. Його навіть жартома вважають "експертом" із якості корму.

Ірен – киця з власним графіком

Ірен має дім, але фактично живе подвійним життям, регулярно "виходячи на роботу" біля магазину "Веселка". Вона з’являється там щодня приблизно після обіду, коли більше людей.

Якщо відвідувачів мало – може повернутися додому, а потім прийти знову. Місцеві жартома називають її "консуматоркою", адже покупці часто приносять їй смаколики.



Кішка Ірен / Фото: Софія Усова / Цукр

Проте Ірен вибіркова – полюбляє лише певний паштет і може відмовитися від іншої їжі. Вона більш контактна, ніж деякі інші коти, і охоче йде на руки чи дозволяє себе гладити. Її "зарплата" – це їжа й людська увага.

Рижик – "охоронець" магазину

Поруч із "Маркетоптом" уже багато років живе рудий кіт, якого місцеві сприймають як частину магазину. Ймовірно, він з'явився там ще до відкриття самої крамниці. Колись він був звичайним вуличним котом, але згодом обрав це місце як постійне.



Кіт Рижик / Фото: Валерія Кучкова / Цукр

Усередину не заходить, зате має власну "їдальню" поруч із входом. У проміжках між прийомами їжі він гуляє територією, ніби контролюючи порядок. Рижик поводиться вибірково: не до кожного йде на контакт і може навіть "відповісти" лапою, якщо щось йому не до вподоби. Але з тими, кому довіряє, стає ласкавим і дружнім, немов справжній господар території.

Мурка – господиня "Аврори"

Ще одна героїня – кішка Мурка, яка мешкає біля магазину "Аврора". Вона сама з'явилася там і поступово стала його постійною мешканкою. Кішка має непросту зовнішність – вона без одного ока, ймовірно, через життя на вулиці.



Кішка Мурка / Фото: Денис Кривопишин

Попри це, завдяки турботі працівників і відвідувачів, вона почувається добре й давно звикла до людей. Раніше була обережною, але з часом стала лагіднішою. Щоранку зустрічає працівників, а ввечері "контролює", щоб її нагодували. Вона вибаглива до їжі й віддає перевагу якісному корму. Єдине, чого їй бракує, – офіційного "бейджа співробітника".

До речі, у Кропивницькому в одному з продуктових супермаркетів "працює" кіт на ім'я Гоша. Він щодня приходить разом із персоналом і ніби допомагає касирам у їхній роботі.



Пухнастий охоче приймає частування і не пропускає нагоди подрімати протягом дня. І працівники, і покупці дуже люблять Гошу – ніхто не має до нього жодних претензій.