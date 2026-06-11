У Японії з'явилося нове явище "котономіка": що це означає і як на ньому країна заробляє мільярди

Коти давно стали невід'ємною частиною японської культури та економіки. Їхні зображення прикрашають обкладинки книжок, вітрини магазинів і міські вулиці, а популярність мурчиків настільки велика, що в Японії це явище навіть отримало окрему назву – "котономіка".

Цікаво й те, що вже понад десять років кількість домашніх котів у країні перевищує чисельність собак. Про таке цікаве явище детальніше розповіло видання The Guardian.

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Що таке "котономіка"?

Вплив пухнастих улюбленців відчувається в багатьох сферах життя. Згідно з останніми оцінками, у 2026 році так звана "котономіка" може принести японській економіці майже 3 трильйони єн, або близько 18,8 мільярда доларів.

До цієї суми входять витрати на:

утримання тварин;

роботу котокафе;

продаж сувенірів, фотокниг, кормів та продукції для домашніх улюбленців.

Особливо яскраво культ котів проявляється в токійському районі Янака Ґіндза, який часто називають "котячим містечком". Сюди щодня приїжджають туристи з різних країн світу, щоб відчути особливу атмосферу району, де котяча тематика присутня буквально всюди.



У Японії – справжній культ котів / Фото Guardian

Магазини продають солодощі у формі котів, тематичні сувеніри, листівки, палички для їжі та декоративні печатки. Попри славу району, самих котів на вулицях зараз можна побачити значно рідше. Місцеві мешканці пояснюють це тим, що в спекотну погоду тварини воліють залишатися в будинках. Раніше ж коти вільно гуляли вулицями та часто заходили до різних осель.

Любов японців до котів має й літературне підґрунтя. Ще понад сто років тому письменник Нацуме Сосекі створив роман "Я – кіт", який став класикою японської літератури. Відтоді коти регулярно з'являються у творах багатьох авторів, зокрема в романах Харукі Муракамі, Хіро Арікави та Такасі Хіраіде. Видавці настільки активно використовують популярність котів, що нерідко розміщують їх на обкладинках книжок, навіть якщо сюжет твору не має жодного стосунку до цих тварин.



Мурчиків з особливою любов'ю цінують у Японії / Фото The Guardian

Статистика. За даними Японської асоціації виробників кормів для домашніх тварин, у 2025 році в японських домогосподарствах утримували близько 8,8 мільйона котів і 6,8 мільйона собак. При цьому середня сім'я витрачає на одного кота приблизно 1,8 мільйона єн протягом усього життя тварини.

Серед відомих прихильників котів у Японії є представники найвищого керівництва держави. Домашніх котів мають імператор і імператриця, а також низка політиків. Деякі з них відкрито визнають, що віддають перевагу саме котам, а не собакам. Особливе ставлення до цих тварин має глибоке історичне коріння.

Вважається, що коти потрапили до Японії ще в період Нара між VIII та IX століттями через дипломатичні контакти з Китаєм.

Багато тварин оселялися при буддистських храмах, де захищали рукописи та священні тексти від гризунів. Саме тоді вони почали набувати майже містичного статусу в японському суспільстві. Японська культура також подарувала світу знаменитий символ удачі – манекі-неко, фігурку кота з піднятою лапою. За легендою, її історія пов'язана з храмом Готокудзі в Токіо.



Фігурка манекі-неко стала символом удачі / Фото Unsplash

Розповідають, що одного разу місцевий феодал ховався від грози під деревом, коли побачив кота, який ніби кликав його до храму. Щойно чоловік відійшов від дерева, у нього вдарила блискавка. На знак вдячності він допоміг відновити храм, а образ кота назавжди став символом удачі та процвітання.

Сьогодні фігурки манекі-неко можна побачити в магазинах, ресторанах та офісах по всій Японії. Їх вважають оберегами, які приваблюють успіх і достаток.

До речі, раніше ми розповідали про японський острів Аошіма, на якому мурчиків у кілька разів більше, ніж людей. Про те, як вони "правлять" островом, і в чому особливості їхньої ДНК, – читайте в матеріалі 24 Каналу.