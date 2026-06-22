Pet-friendly не лише для галочки: у яких кафе Чернігова є спеціальне меню для собак

Власники собак дедалі частіше беруть своїх улюбленців із собою до кафе та ресторанів. У відповідь деякі заклади починають адаптувати сервіс не лише для людей, а й для чотирилапих гостей.

У Чернігові вже з'явилися спеціальні меню для собак, однак представники галузі визнають: до справжньої pet-friendly культури місту ще далеко. Про це пише "ЧеLine".

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Куди піти зі собакою у Чернігові?

Одним із перших закладів, який запровадив меню для чотирилапих гостей, стало кафе "Проєкт". За словами співвласниці закладу Надії Тимощенко, відвідувачі позитивно сприйняли таку ініціативу.

Людині приємно купити собачці шматочок тортика, піцу, бізе або будь-який інший смаколик. Навіть є собача кава,

– розповіла Надія Тимощенко.

Спочатку в закладі вирішили протестувати новий формат через спеціальний тематичний проєкт.

"Щоб запромоутити цю продукцію, ми зробили спершу собачий поп-ап: цілий тиждень у нас було доступно все з їхнього асортименту, ми подивилися, що гостям найбільше сподобалося, і залишили кілька позицій на постійній основі в меню", – пояснила співвласниця кафе.

Ідея створення такого меню належить чернігівській підприємиці Наталії Висоцькій, яка займається виробництвом натуральних смаколиків для собак. За її словами, поштовхом став власний досвід відвідування закладів разом із домашнім улюбленцем.

Я розуміла, що в нас є величезна аудиторія, яка купує каву, може просто прийти поїсти та бере з собою собаку. І собаці в цьому випадку нема чого запропонувати взагалі, а собака, звісно, буде на вас дивитися, буде собі хотіти все, що ви замовляєте, і в цьому полягає велика проблема,

– зазначила Наталія Висоцька.

Сьогодні, за її словами, у Чернігові лише два заклади мають окреме меню для собак. Один уже працює, а інший готується до відкриття. В обох випадках ідеться про продукцію місцевого виробництва.

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Підприємиця наголошує, що такі смаколики лише зовні нагадують людські десерти. Насправді рецептура адаптована до потреб тварин.

"Ми намагаємося просто прийти до якоїсь картинки, яка людині дуже схожа, наприклад, на ту саму панакоту, але насправді від панакоти там тільки назва і вигляд. Ми абсолютно всі десерти адаптуємо під потреби собачок, щоб не було жодних проблем з алергією, чутливістю тощо", – пояснила Висоцька.

Попри невелику кількість спеціальних меню, деякі чернігівські заклади вже намагаються зробити перебування тварин комфортнішим. Зокрема, відвідувачам із собаками пропонують натуральні смаколики.

Якщо ми бачимо, що наш клієнт прийшов із песиком, то пропонуємо їм смаколик. Можна один, можна два, а якщо собачка велика, то можна і три смаколики дати,

– розповіла бариста кав'ярні "Краш кава" Поліна Євус.

Частина бізнесів також підтримує притулки для безпритульних тварин.

"Ми також у притулок передаємо кошти, під нашим наглядом є п'ять песиків, яких ми забезпечуємо в притулку та передаємо кошти", – зазначила адміністраторка піцерії "Pasta Basta" Маргарита Супрун.

Водночас Наталія Висоцька вважає, що більшість закладів поки що складно назвати справді pet-friendly.

"Мені здається, що в якийсь момент це стало такою тенденцією: щоб бути крутим закладом, треба поставити миску, в якій взагалі не прибирати воду, вона там гниє, в ній пух, з неї п'ють сто тисяч собак. І це сумно", – сказала вона.

На її думку, відповідальне ставлення до тварин має включати не лише дозвіл заходити із собакою до закладу, а й турботу про її здоров'я та безпеку. Попри зростання популярності pet-friendly культури, залучити до таких ініціатив більшу кількість бізнесів поки що складно.

Ми робили розсилки багатьом чернігівським бізнесам, але більшість не розуміє, у чому прикол, навіщо їм це треба. У когось немає людини, яка цим буде займатися, хтось просто вважає це непотрібним, хтось спершу погоджувався, а потім ігнорував,

– розповіла підприємиця.

За словами Наталії Висоцької, справжня pet-friendly культура починається там, де комфорт і здоров'я тварини стають такою ж важливою частиною сервісу, як і турбота про гостей закладу.

Як виглядає pet-friendly заклад у Європі?

Як пише BringFido, у багатьох закладах Великої Британії, Ірландії, Нідерландів та інших країн Європи для собак передбачені окремі миски з чистою водою, натуральні смаколики та спеціальні десерти. Деякі кафе навіть пропонують так звані "puppuccino" – безпечні для собак напої, а також окремі страви, розроблені спеціально для тварин.

Окремі заклади йдуть ще далі. Наприклад, у Великій Британії працюють кафе, де для собак створили повноцінне меню з десертами, сніданками та навіть святковими частуваннями для "днів народження" домашніх улюбленців.

У європейських містах власникам собак також пропонують спеціальні лежанки, зони для відпочинку та окремі місця на терасах. Персонал таких закладів проходить підготовку щодо взаємодії з тваринами та часто сам пропонує воду або ласощі для чотирилапих гостей.

Водночас експерти наголошують, що справжня pet-friendly культура полягає не лише в наявності меню для собак. Важливими залишаються чистота, безпечні інгредієнти, комфорт як для власників тварин, так і для інших відвідувачів закладу.

Варто зауважити, що у Європі діють й інакші правила для утримання тварин. Наприклад, там заборонений онлайн-продаж улюбленців.