Марта Костюк засвітила пухнастого компаньйона під час Ролан Гаррос

Українська тенісистка Марта Костюк потішила шанувальників новими світлинами із престижного турніру Ролан Гаррос. Разом зі спортсменкою до Парижа приїхав її домашній улюбленець – собака породи той-пудель.

Пухнастий компаньйон супроводжував українку під час одного з найуспішніших турнірів у її кар'єрі та викликав хвилю захоплення серед фанатів. Про це вона розповіла у своїх соцмережах.

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Що відомо про чотирилапого улюбленця Марти Костюк?

Марта Костюк поділилася у соціальних мережах кадрами зі свого перебування на Ролан Гаррос. Особливу увагу підписників привернув маленький собака породи той-пудель, який супроводжував спортсменку під час змагань у Парижі.

На опублікованих фото улюбленець позує поруч із тенісисткою на території турніру. Шанувальники одразу засипали сторінку спортсменки коментарями, відзначаючи, що пес став справжньою зіркою фотосесії.

Чотирилапий улюбленець спортсменки / Фото Марта Костюк

Той-пуделі вважаються однією з найпопулярніших декоративних порід у світі. Вони відомі своїм розумом, відданістю власникам та легкою адаптацією до подорожей. Саме тому таких собак часто можна побачити поруч зі спортсменами, акторами та іншими публічними особами, які багато часу проводять у поїздках.

Для професійних тенісистів присутність домашнього улюбленця під час турнірів нерідко стає важливою емоційною підтримкою. Тварини допомагають знизити рівень стресу та створюють відчуття домашнього затишку навіть далеко від рідної країни.

Що ще відомо про цю породу собак?

Той-пудель – це найменший різновид пуделів, декоративна порода, яка походить від стандартних пуделів, відомих у Європі ще з XVI століття. Сьогодні ці собаки вважаються одними з найпопулярніших компаньйонів у світі завдяки поєднанню розуму, компактності та дружнього характеру.

Фахівці Americon Kennel Club відзначають, що пуделі загалом входять до числа найрозумніших порід собак і легко піддаються дресируванню. Вони швидко запам’ятовують команди та добре реагують на взаємодію з людиною, що робить їх зручними як для домашнього утримання, так і для подорожей.

Той-пуделі мають мінімальну линьку, але потребують регулярного догляду за шерстю – грумінгу та розчісування. Завдяки цьому їх часто обирають люди з алергіями на шерсть або ті, хто хоче більш "чисту" породу в побуті.

Порода також відома своєю емоційною прив’язаністю до власника. Вони погано переносять тривалу самотність і можуть проявляти тривожність, якщо залишаються без уваги. Середня тривалість життя той-пуделів становить приблизно 12 – 16 років, іноді довше за умови якісного догляду та ветеринарного контролю.

Як проходить виступ Костюк на Ролан Гаррос-2026?

23-річна киянка Марта Костюк входить до числа найуспішніших українських тенісисток сучасності. У 2026 році спортсменка демонструє найкращий теніс у своїй кар'єрі та впевнено закріпилася серед лідерок світового рейтингу.

Цьогорічний Ролан Гаррос став для українки історичним. Костюк уперше в кар'єрі вийшла до півфіналу турніру серії Grand Slam та стала першою українкою у Відкритій ері, яка дісталася цієї стадії на паризьких кортах. У чвертьфіналі вона перемогла співвітчизницю Еліну Світоліну з рахунком 6:3, 2:6, 6:2.

Під час турніру Костюк також створила одну з головних сенсацій змагань, вибивши з боротьби багаторазову чемпіонку Парижа Ігу Швьонтек. Перемога над однією з фавориток підтвердила чудову форму українки та її готовність боротися за найвищі титули.

Крім спортивних досягнень, Марта залишається однією з найвідоміших представниць України на міжнародній арені. Після кожної великої перемоги вона нагадує світу про війну та підтримує українців своїми публічними заявами. Після виходу до півфіналу тенісистка присвятила успіх українському народу та наголосила, що продовжує грати заради своєї країни.