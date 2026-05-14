Свою історію бандуристка розповіла, зокрема, в мережі Threads. Тваринку вона назвала Буркутом, хоча поки що, зізнається новоспечена власниця, він просто Бурко.

Як песик Бурко знайшов люблячу родину?

Марина Круть, відома як KRUTЬ, 13 травня опублікувала зворушливі фото з улюбленцем. Вона зазначила, що собаку прихистила після того, як побачила допис Анастасії Філоненко. Та знайшла 8 цуценят просто на вулиці, під піддоном.

Марина, не вагаючись, вирішила забрати одного з них до себе. "Я приїхала, коли вони всі спали, і Бурко сам вийшов до нас єдиний", – розповіла вона.

Композиторка при цьому зазначила, що братики й сестрички Бурка все ще шукають сім'ю. Марина коротенько розповіла й про родовід собачок: "Мама файна троєщинська , а тато породи Акіта".

Довідка. Марина Круть продовжує активно розвивати музичну кар'єру як в Україні, так і за її межами. У серпні 2025 року артистка стала учасницею програми Spotify Equal, а її світлина з'явилася на білборді на Times Square у Нью-Йорку поруч з іншими відомими виконавицями світу.



Співачка самостійно створює свої пісні та поєднує сучасне звучання з живою бандурою, фактично переосмислюючи звучання цього традиційного українського інструмента. У своїй творчості KRUTЬ поєднує автентичні мотиви з інді-соулом, а також двічі брала участь у національному відборі на Євробачення. Більше про життєвий і творчий шлях композиторки – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Безпритульні тварини в Україні: що відомо?

Зоозахисна організація UAnimals повідомляла, що станом на 2024-й рік в Україні налічувалося щонайменше 140 тисяч безпритульних тварин, і за цією цифрою – тисячі історій болю та виживання. Щодня вони страждають від голоду, хвороб, холоду, спеки та жорстокого поводження, а також часто гинуть під колесами автомобілів.

В організації наголошують, що допомогти може кожен: важливо стерилізувати та вакцинувати домашніх улюбленців, аби зменшити кількість покинутих тварин. Також варто замислитися над тим, щоб подарувати дім тварині з вулиці.

Любов – це не тільки про почуття, а й про відповідальність,

– підкреслюють зоозахисники.

До слова, UAnimals – це українська гуманістична організація, створена у 2016 році для захисту тварин і довкілля. Після початку повномасштабної війни команда активно евакуйовує тварин із зон бойових дій, допомагає притулкам кормом і ліками та займається лікуванням постраждалих тварин.

Організація також працює над змінами у законодавстві щодо захисту тварин, популяризує гуманне ставлення до них, а також нещодавно створила ініціативу "Клуб рятівників тварин", де учасники щомісяця роблять внески для системної допомоги тваринам в Україні.

Засновником UAnimals є Олександр Тодорчук. Підтримати організацію або долучитися до її ініціатив можна через офіційні сторінки та соцмережі.

Що треба знати перед тим, як завести собаку?

Перед тим, як заводити собаку, важливо реально оцінити свій спосіб життя та готовність до відповідальності на багато років. За даними American Kennel Club, собака потребує щоденної уваги:

прогулянок;

ігор;

навчання;

соціалізації.

Також варто врахувати фінансові витрати на корм, ветеринарів і необхідні речі. Експерти радять подумати, чи дозволяє ваш графік регулярно гуляти з твариною та чи підходять для неї житлові умови.

Зі свого боку кінолог Андрій Долженко зазначає, що собака не підійде людям із малорухливим способом життя, адже їй потрібні активність і щоденні прогулянки.

Окрім того, перед тим, як заводити собаку, важливо переконатися, що всі члени родини підтримують це рішення. Якщо хтось має алергію чи інші серйозні причини проти, варто добре все обдумати.

Фахівці також наголошують, що не варто брати собаку лише "для дитини", адже основна відповідальність усе одно лягає на дорослих. Окрім цього, слід реально оцінити свій бюджет, адже витрати на корм, лікування, іграшки та догляд можуть бути значними.