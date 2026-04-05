Важливо забезпечити собаці достатньо руху, уваги та комфортні умови для життя. Про це розповів кінолог Андрій Долженко в ефірі "КИЇВ24".

Чому не всім підходить собака?

Людям, які ведуть малорухливий спосіб життя та більшість часу проводять вдома, варто утриматися від рішення заводити собаку. Андрій Долженко наголосив, що ключовим фактором у виборі домашнього улюбленця є не його розмір, а рівень активності власника.

За словами експерта, поширена думка про те, що маленькі собаки підходять для "домашнього" життя, є помилковою. Насправді навіть невеликі породи можуть бути дуже енергійними та потребувати значної фізичної активності. Водночас серед великих собак трапляються спокійніші й повільніші тварини.

Якщо людина більшість часу проводить у приміщенні та не має звички до регулярних прогулянок, заводити собаку не варто. Адже ці тварини потребують тривалого перебування на свіжому повітрі, руху та активної взаємодії з власником.

Якщо пробіжки, велосипед, риболовля чи полювання – одне з ваших хобі, тоді можете сміливо обирати улюбленця. Йому буде з вами класно: якщо багато часу проводити на вулиці в русі, тоді собака буде щасливою,

– констатував Долженко.

Окрему увагу Долженко звертає на відповідальність власників. Важливо не лише забезпечити фізичне навантаження, а й дотримуватися правил безпеки: контролювати поведінку собаки, уникати різких рухів і криків, які можуть налякати тварину або оточуючих.

Як зрозуміти, що ви готові до собаки?

Перед тим як заводити собаку, важливо чесно оцінити власний спосіб життя, адже це рішення впливає на багато років уперед.

За даними American Kennel Club, майбутній власник має бути готовим приділяти тварині щонайменше кілька годин щодня. Йдеться не лише про прогулянки, а й про ігри, навчання та соціалізацію. Також слід врахувати фінансову складову – витрати на корм, ветеринарні послуги та аксесуари можуть бути суттєвими.

Експерти радять задуматися, чи дозволяє ваш графік регулярно гуляти з собакою незалежно від погоди або настрою. Не менш важливо оцінити житлові умови, адже деяким породам потрібен простір і активність.

Крім того, варто розуміти, що собака потребує емоційної уваги та може страждати від самотності. Якщо людина часто подорожує або рідко буває вдома, це може стати проблемою. У підсумку фахівці наголошують: готовність до собаки – це поєднання часу, ресурсів і щирого бажання піклуватися про тварину щодня.

