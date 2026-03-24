Джер-рассел-тер'єри, хоч і невеликі за розміром, проте характеризуються яскравим характером і феноменальною працездатністю. Усі подробиці про легендарного песика-сапера зібрав 24 Канал.

Що відомо про Патрона?

Патрон – пес породи джек-рассел. Чотирилапий живе зі своїм власником Михайлом Ільєвим на Чернігівщині й працює в одному з підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Малюк має власний іменний бронежилет і закріплене місце в автомобілі. Завдяки надзвичайно чутливому нюху та відмінній підготовці він здатен знаходити міни, снаряди, бомби, гранати й інші небезпечні вибухові об'єкти.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Патрон виявив і допоміг ідентифікувати сотні вибухонебезпечних предметів.

А ще він став справжньою зіркою як в українському, так і в міжнародному інфопросторі. Зокрема, у травні 2022 року він отримав престижну нагороду PalmDogManitarian в Каннах, також здобув нагороду за свою роботу з рук президента України Володимира Зеленського – медаль "За віддану службу". Ці відзнаки стали для хвостатого далеко не останніми.

Як і всі поважні медійні персони, Патрон активно веде особисту сторінку в Instagram, де й розповідає все-все-все про своє життя. А буквально нещодавно з'явилося кумедне відео, на якому заразну пісеньку про песика співає не хто інший, як Борис Джонсон.

Чим унікальна порода джек-рассел?

Зі свого боку фахівці з American Kennel Club розповіли, що представники цієї породи жваві, енергійні, допитливі й доброзичливі. Загалом, джек-рассел-тер'єр був виведений в Англії священником-мисливцем спеціально для полювання на лисиць.

Цей чарівний песик нагадує м'яку іграшку, але насправді це невтомний і дуже активний робочий тер'єр. Тож робота розмінувальника чудово підійшла для нашого Патрона.

Джек-рассели зазвичай доволі невеликі й розмірами досягають 25 – 30 сантиметрів у холці. Зазвичай, вага Джека-Рассела коливається від 5 до 7 кілограмів. Попри це, вони мають міцну, трохи витягнуту будову тіла й надзвичайно яскравий характер.

Представники цієї породи живуть у середньому 15 – 16 років. Мають гарне здоров'я, рідко хворіють.



Джек-рассели зазвичай доволі невеликі, але працьовиті / Фото Unsplash

До речі, про характер: це дуже енергійні собаки, які потребують постійної фізичної активності, тривалих прогулянок й активних ігор. Вони вирізняються життєрадісністю та рухливістю, завжди готові до розваг і здатні залишатися активними навіть у невеликому просторі.

Це доволі розумна порода, яка швидко засвоює команди й трюки та отримує задоволення від розумових навантажень. Водночас такі собаки можуть бути самостійними й іноді проявляти впертість, ухвалюючи рішення без підказок людини.

Крім того, їм притаманні сміливість і рішучість, що робить їх хорошими охоронцями та чудовими партнерами для активного відпочинку.

Зауважте! Темперамент кожного окремого собаки може трохи відрізнятися, навіть у межах однієї породи. Впливати на нього також можуть соціалізація, виховання та середовище, в якому зростає гавчик.

Темні мигдалеподібні очі та рухливі V-подібні вуха джек-расселів створюють уважний і розумний вираз, який є однією з найпривабливіших рис породи. Шерсть у джек-расселів буває трьох типів, але переважно білого кольору з чорними, рудими або змішаними плямами.

Цікаво! Ще одного джека-рассела ви могли бачити у фільмі "Маска" (1994) з Джимом Керрі, де пес Майло зіграв одну з ключових ролей.



Джек-рассел з фільму "Маска" / Кадр з кінострічки

