У Київській міськраді вже пояснили, які норми діють зараз і які зміни можуть з’явитися найближчим часом.

Що відомо про правила метро у Києві?

Наразі у київському метро дозволено перевозити лише невеликих собак і котів за умови, що вони перебувають у спеціальних контейнерах, клітках або сумках-переносках.

Водночас великі собаки фактично не можуть користуватися метро у звичайному режимі. Винятком залишаються собаки-поводирі, які супроводжують людей з порушеннями зору.

У 2025 році Київський метрополітен ініціював громадське обговорення нових правил перевезення тварин у підземці. Причиною стали численні звернення пасажирів та електронна петиція щодо дозволу на перевезення великих собак.

Серед запропонованих змін:

перевезення великих собак у намордниках і на короткому повідці;

дозвіл на проїзд лише у першому або останньому вагоні;

перевезення тварин у міжпікові години;

обов’язкове дотримання санітарних та безпекових норм.

У КМДА наголошували, що під час розробки нових правил враховують не лише потреби власників тварин, а й комфорт інших пасажирів, серед яких є люди з алергією або страхом собак.

Метрополітен щодня перевозить сотні тисяч пасажирів, тому необхідно врахувати інтереси максимальної кількості людей. Лише після комплексного опрацювання можуть бути внесені зміни до чинних правил перевезення тварин,

– зазначали у міській владі.

Тому далі петиції справа не дійшла.

Як підготувати собаку до метро?

Перші поїздки у метро, автобусі чи електричці можуть стати для собаки сильним стресом. Незнайомі запахи, натовп, гучні звуки та замкнений простір часто викликають у тварин тривогу.

Саме тому експерти American Kennel Club радять готувати улюбленця до громадського транспорту поступово.

Соціалізуйте собаку заздалегідь. Частіше гуляйте у людних місцях, парках або біля торгових центрів, щоб тварина звикала до шуму, сторонніх людей і нової обстановки.

Відпрацюйте базові команди. Команди "сидіти", "лежати", "поруч" і "чекати" допоможуть контролювати поведінку собаки у транспорті та уникнути небезпечних ситуацій.

Поступово привчайте до переноски. Якщо плануєте перевозити собаку у контейнері чи сумці-переносці, спершу дайте їй звикнути до неї вдома. Після цього можна переходити до коротких поїздок автомобілем.

Привчайте до гучних звуків. Кінологи радять вмикати записи шуму метро, транспорту або вокзалів та паралельно давати собаці ласощі. Так формується спокійна асоціація зі звуками.

Навчіть собаку концентруватися на вас. У громадському транспорті важливо, щоб тварина не реагувала на кожного перехожого чи інших собак. Для цього варто тренувати ходьбу на короткому повідці та спокійне очікування поруч із власником. Подбайте про здоров’я тварини.

Перед поїздками переконайтеся, що собака має всі необхідні щеплення та регулярно проходить ветеринарні огляди. Перевірте жетон або мікрочіп. У людних місцях собака може злякатися і втекти, тому важливо, щоб її можна було швидко ідентифікувати.

Беріть із собою необхідні речі. У дорозі можуть знадобитися вода, складна миска, пакети для прибирання, серветки, рушник або улюблені ласощі.

Слідкуйте за поведінкою тварини. Якщо собака тремтить, скавулить, ховається або намагається втекти навіть після адаптації, можливо, поїздки громадським транспортом для неї занадто стресові.

Не перевантажуйте улюбленця першими поїздками. Краще починати з коротких маршрутів у менш завантажений час, щоб собака поступово звикала до нових умов.

Чи можна зі собакою у метро під час повітряної тривоги?

Під час повітряних тривог ситуація відрізняється. Київське метро працює як укриття, тому люди можуть заходити туди разом із домашніми тваринами.

Саме після початку повномасштабної війни питання перевезення собак у підземці почали обговорювати активніше. Зоозахисники наголошують, що багато мешканців столиці не мають можливості швидко дістатися укриття без використання метро разом із тваринами. Тому громадські організації та містяни виступають за більш сучасні та гнучкі правила перевезення собак у підземці.

Водночас досі існують випадки, коли собак не пускають до метро під час тривоги. Наприклад, відомого песика Мішу вигнали зі станції "Теремки" після скарги чоловіка. Згодом його забрали зоозахисники та він перебував у клініці.

А потім й взагалі малюк знайшов нову родину. Процес вибору нової сім'ї відбувався за участю незалежних організацій та телеведучого, ці сім'ї не розголошують.