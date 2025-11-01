Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Patron Pets Center.
Что известно об адопции пса Миши?
Пса Мишу со станции метро "Теремки" в Киеве временно размещали и ухаживали в Patron Pets Center. Там животное обследовали ветеринары, провели социализацию и подготовили к поиску новой семьи.
По словам зоозащитников, после инцидента с метро к Мише в центр начали приходить желающие посмотреть на собаку и забрать ее домой. Часть посетителей хотела усыновить животное "импульсивно", поэтому зоозащитники решили временно не принимать анкеты.
Впоследствии вместе с центром окончательно определили новую семью для собаки независимые организации и телеведущий Алексей Суханов.
В Patron Pets Center отметили, что не разглашают данные семьи из соображений безопасности. Там заверили, что собака отправляется в "счастливую дальнейшую четвероногую жизнь", где о ней будут заботиться и обеспечат надлежащие условия.
Что произошло с собакой в метро?
В сентябре в столице собаку Мишу не впустили в метро во время тревоги. Об этом случае сообщила зоозащитница Снежана Бугрик.
Мужчина, которого в городе связывают с догхантерством, заявил, что животное ему мешает. После жалобы персонал станции запретил пропускать пса во время опасности.
В КП "Киевский метрополитен" уточнили, что Миша якобы не был бездомным и имел владелицу. Сначала, несмотря на обращение мужчины, собаку действительно не пускали, однако заверили, что позже той же ночью он все же попал в метро.