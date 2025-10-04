Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Дом спасенных животных".

Что известно о гибели животного?

Руководитель "Дома" Орест Залипский сообщил, что лосик ушел из жизни в ночь на 4 октября. Его сердце не выдержало всех испытаний.

К огромному сожалению, чуда не произошло и эта история закончилась не так, как все надеялись и до последнего надеялись. И теперь ему не больно,

– написал волонтер.

Накануне вечером Залипский написал, что лосю стало хуже. Животное совсем перестало пить и отказывалось даже пробовать пищу.

Лось ушел из жизни / фото "Дом спасенных животных"

Волонтер заметил, что в какой-то момент казалось, что сдвиги есть, он начинает пить и бороться за жизнь. Однако эти попытки глобально ничего не изменили. Организм животного был истощен и боролся с серьезным внутренним воспалением...сепсис, анурия..

"Системы, которые должны выводить из тела все лишнее, работают чрезвычайно слабо из-за этого внутри накапливается то, что еще больше его истощает", – указал руководитель "Дома".

