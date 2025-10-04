Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Домівку врятованих тварин".

Дивіться також У Києві відомому собаці Міші забороняли заходити у метро під час тривог: у якому він стані

Що відомо про загибель тварини?

Керівник "Домівки" Орест Залипський повідомив, що лосик пішов з життя у ніч проти 4 жовтня. Його серце не витримало всіх випробувань.

На величезний жаль, чуда не сталось і ця історія закінчилась не так, як всі сподівалися і до останнього надіялись. Та тепер йому не боляче,

– написав волонтер.

Напередодні ввечері Залипський написав, що лосю стало гірше. Тварина зовсім перестала пити та відмовлялася навіть пробувати їжу.

Лось пішов з життя / фото "Домівка врятованих тварин"

Волонтер зауважив, що у якийсь момент здавалося, що зрушення є, він починає пити і боротися за життя. Однак ці спроби глобально нічого не змінили. Організм тварини був виснажений і боровся з серйозним внутрішнім запаленням…сепсис, анурія…

"Системи, які мали б виводити з тіла все зайве, працюють надзвичайно слабко через це всередині накопичується те, що ще більше його виснажує", – вказав керівник "Домівки".

Інші новини про тварин