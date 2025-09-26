Тривалий час кіт перебував з "хартійцями" на позиціях поблизу лінії бойового зіткнення на півночі від Харкова та поділяв з ними побут і непрості реалії війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Хартію".

Що відомо про порятунок кота наземним дроном на Харківщині?

У "Хартії" кажуть, що кіт став справжнім побратимом для бійців, отримав псевдо "Прапор" та, як стверджують військовослужбовці, тепер цілком гідний статусу учасника бойових дій. Однак військові вирішили, що настав час повернути "Прапора" до звичного котячого життя. Для цієї операції використали наземний дрон.

Українські військовослужбовці врятували кота з допомогою дрона: відео "Хартії"

Спершу НРК виконав логістичну місію, доставивши на позиції все необхідне. Після цього виїхав на пункт постійної дислокації роти з переноскою, в якій був кіт.

Місія з евакуації тривала протягом трьох годин. "Прапора" довезли до кінцевої точки цілим і неушкодженим. Зараз він перебуває в розташуванні роти та поступово адаптується до нового етапу свого життя,

– розповіли у бригаді.

