Серед них був також кіт, який провів там кілька днів, допоки його не знайшли. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК Київські електромережі.

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У якому стані кіт після російської атаки

Пухнастика знайшли співробітники ДТЕК.

Четвер. Київ ще дихає пилом після обстрілу. Ми працюємо серед уламків: кабелі, бетон, пил. І раптом – ледь помітний рух у кутку. Жива. Киця. Обгоріла шерсть, тремтіння всім тілом, очі – як всесвіт страху,

– кажуть у ДТЕК.

Там зазначають, що намагались обережно її дістати, але вона вирвалася та втікла. Представники компанії попросили українців допомогти котику, якщо раптом зустрінуть його та звернутися до ДТЕК чи до зооволонтерів.

Згодом у коментарях відгукнулася активістка Аліна Боднар. Вона повідомила, що тварину знайшли та відвезли до лікарні. Як з'ясувалося, кота до ветеринарів відвезли люди, які допомагали постраждалим поруч з місцем трагедії.

На своїй сторінці в Instagram користувачка Анна Герез розповіла, що котику встановили декілька діагнозів, зокрема, інтоксикація на фоні опіків 1 – 2 ступенів, травма хвоста з травматичною ампутацією, загроза опікового шоку, парез сечового міхура, токсичний гепатит, ниркова недостатність поки що під питанням.

Зверніть увагу! Наразі триває збір коштів для лікування котика. Долучитися до нього можна за посиланням.

Проте, на жаль, пережити атаку росіян пощастило не всім тваринкам. Внаслідок переляку через російський обстріл 17 червня померла собака Голді з притулку Gostomel Shelter. Її смерть є нагадуванням про те, що тварини також страждають від війни.