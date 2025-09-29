Про це пише 24 Канал з посиланням на пост притлку в Threads.
Дивіться також Понад 30 прямих влучань: Ігнат окреслив особливості останньої масованої атаки по Україні
Чи постраждали коти під час атаки на Київську область?
На опублікованому відео видно котиків, які спокійно сиділи у своїх будиночках в притулку lifesaver.kotopes, коли росіяни вдарили по населеному пункту. У якись момент за вікном видно зарево та чути гучний вибух. Він нього чотирилапі прокинулися та почали бігати. Коти були налякані атакою.
На щастя, всі коти залишалися в безпеці. Однак навіть в очах тварин було помітно страх, який росіяни щоденно сіють серед жителів України.
Найголовніше – усі люди й тварини живі та неушкоджені. Найбільше постраждала бабусина тепличка – для літньої людини це особливо болісна втрата, бо відновити її вже навряд чи вдасться. І трохи вікон. Прихисток вистояв,
– написала власниця.
У коментарях небайдужі люди почали переживати за котиків. Користувачі помітили, що, відчувши небезпеку, тваринки зібралися разом.
У Київській області вибух налякав котів у притулку: дивіться відео
Нагадаємо, в ніч проти неділі, 28 вересня, ворожа армія завдала ударів по Київщині. Пожежі та пошкодження були зафіксовані в шести районах області. Під час атаки одразу кілька житлових будинків були знищені в Петропавлівській Борщагівці. Всього через дії росіян постраждала 31 людина, серед них 3 дитини. У регіоні також виникли перебої з газопостанням.
Що відомо про обстріл Києва 28 вересня?
Під час масованої атаки на Україну під ударом була столиця. Внаслідок цього поранені 14 людей, а четверо жителів загинули. У житловому будинку в Солом'янському районі частково обвалилися перекриття.
Серед загиблих – 12-річна Саша Поліщук. Мама дівчинки перебуває в лікарні. Російська зброя влучила просто в їхню квартиру. В школі, де навчалася дівчика, оголосили 5-денну жалобу, а до будинку однокласники та знайомі несли квіти та іграшки.
Під час атаки на Київ також було серйозно пошкоджено Інститут кардіології. Там під час атаки загинули двоє людей – пацієнт та медсестра. Вогонь знищив меблі та обладнання медичного закладу.