Водночас ветеринари застерігають: попри милий вигляд, кавапу мають і низку особливостей, які варто врахувати. Про це пише MasterZoo.

Дивіться також Кінолог назвав 7 порід собак, які найлегше піддаються дресуванню

Чому кавапу стали такими популярними?

Кавапу – це так звана дизайнерська порода, яка виникла внаслідок схрещування кавалер-кінг-чарльз-спанієля та пуделя. Від першого вони отримали лагідність, емоційність і відданість, а від другого – високий інтелект і здатність до навчання.

Саме це поєднання зробило породу надзвичайно привабливою для сучасних родин, які шукають не просто домашнього улюбленця, а повноцінного компаньйона.

Однією з ключових причин популярності кавапу є їхній характер. Ці собаки дуже соціальні, вони не люблять залишатися наодинці та прагнуть постійного контакту з людиною.

Вони легко адаптуються до різного способу життя: добре почуваються як у великих родинах із дітьми, так і в домогосподарствах з однією людиною. Завдяки своїй м’якості та терплячості кавапу часто рекомендують як першу собаку для новачків.

Ще один важливий фактор – високий рівень інтелекту. Кавапу швидко засвоюють команди, добре реагують на позитивне підкріплення та люблять навчання у формі гри. Вони здатні не лише виконувати базові команди, а й опановувати складні трюки, що робить їх ідеальними для активної взаємодії з власником. Саме тому їх часто обирають сім’ї, які хочуть не просто собаку, а активного учасника повсякденного життя.

Не менш важливою є їхня зовнішність, яка відіграє значну роль у популярності породи. Кучерява або хвиляста шерсть, великі виразні очі та компактний розмір створюють ефект "живої іграшки". Багато людей обирають кавапу саме через цей "дитячий" вигляд, який викликає емоційний відгук і бажання піклуватися про тварину.

Крім того, ці собаки часто позиціонують як породу, що менше линяє, ніж інші пси, що робить їх привабливими для людей, які дбають про чистоту в домі. Хоча їх не можна назвати повністю гіпоалергенними, вони дійсно можуть бути комфортнішими для утримання у квартирі порівняно з багатьма іншими породами.

Важливу роль у зростанні популярності кавапу відіграли соціальні мережі та медіа. Фото та відео з цими собаками швидко набирають популярність, формуючи образ ідеального домашнього улюбленця. У результаті кавапу стали своєрідним трендом, особливо серед молодих сімей та мешканців міст.

Водночас експерти наголошують, що за цією популярністю стоїть не лише характер і зовнішність, а й потреба у постійному догляді. Кавапу вимагають регулярного грумінгу, уваги та емоційного контакту. Їх не можна надовго залишати самих, адже вони можуть страждати від тривожності та нудьги.

Що кажуть ветеринари про породу кавапу?

Попри популярність, фахівці наголошують: кавапу не є ідеальною породою і можуть мати певні проблеми зі здоров’ям. За даними дослідження Королівського ветеринарного коледжу в Лондоні, ці собаки схильні до захворювань травної системи, зокрема діареї.

Також серед поширених проблем називають захворювання зубів і хрящів, а інколи – поведінкові відхилення. Експерти пояснюють, що частково це пов’язано з особливостями гібридної породи, а частково – з умовами вирощування та недостатньою соціалізацією.

Ветеринари звертають увагу, що мода на "дизайнерські породи" значно зросла під час пандемії, коли багато людей заводили собак, не завжди маючи достатній досвід догляду та виховання. Це вплинуло на поведінку та здоров’я тварин у майбутньому.

Також кавапу можуть мати типові для дрібних порід проблеми – зокрема серцеві захворювання, проблеми з очима та зубами, особливо за неправильного догляду.

Кінологи також наголошують, що перед тим як обрати цю породу, важливо врахувати не лише її зовнішню привабливість, а й потребу у регулярному догляді, соціалізації та ветеринарному контролі.

Яка порода найбільш популярна в Україні?