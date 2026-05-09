Кумедним відео власниця мурчика поділилася на своїй сторінці в TikTok.

Як кіт влаштував своєрідне "прибирання"?

На кадрах, знятих у спальні, можна поспостерігати, як кіт спокійно сидів на туалетному столику й почав методично скидати різні речі на підлогу. У фіналі ролика улюбленець навіть подивився просто таки в камеру, ніби зовсім не бачив нічого дивного у своїй бешкетницькій поведінці.

Мурчик скидає речі власниці на підлогу: дивіться відео

Сама дівчина пожартувала, що кіт "перевіряє, чи ще працює гравітація". Глядачі активно відреагували на ролик: одні жартували, що коти нібито "офіційні інспектори гравітації", інші дивувалися, які ж саме емоції тварини отримують від такого хаосу.

Дехто навіть відзначив обережність кота, який так "акуратно" скинув речі, що нічого не розбилося. У коментарях також радили власниці способи захистити речі від подібних витівок – наприклад, закріплювати предмети спеціальними засобами, щоб кіт не міг їх зрушити, хоча це, схоже, лише додатково його розлютило б.

До речі, подібний веселий випадок стався, коли пухнастий улюбленець спробував відкрити аерогриль, але невдало у результаті він упав. Господарка розповіла, що кіт уже навчився самостійно відкривати двері та шухляди, тож регулярно дивує її своїми кмітливими, але бешкетними витівками.

Чому коти люблять влаштувати безлад?

Як пояснили фахівці з PetMD, пухнастики не скидають речі просто так – за цією поведінкою завжди є цілком логічні причини, зокрема:

Інстинкт

Коти – хижаки, тому їх приваблює все, що рухається або падає. Вони сприймають такі предмети як "здобич", яку можна штовхнути або впіймати.

Закріплена звичка

Якщо кіт отримує реакцію (увагу, розмову, підхід господаря), коли щось скидає, він швидко вчиться повторювати це заради уваги.

Нудьга

Коли коту бракує ігор і стимулів, він сам вигадує розваги – і часто це речі на столах.

Щоб зарадити такому, варто передусім прибрати крихкі предмети з доступних місць. Натомість котику варто дати більше іграшок, кігтеточок і активностей. А в ідеалі було б зробити середовище цікавішим, щоб кіт не нудьгував і йому на думку не спадали ідеї влаштовувати таке "прибирання".

До речі, щоб повеселити своїх улюбленців, особливо в маленьких квартирах, експерти радять створювати вертикальні простори для лазіння та пропонувати інтерактивні головоломки. Це допомагає уникнути нудьги, яка може спричиняти стрес, тривожність і зміну поведінки у тварин. Детальніше про способи розважити котів – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Зі свого боку фахівчиня з поведінки тварин Хейлі Бергеланд у матеріалі Daily Paws зазначає, що мурчики дуже люблять взаємодіяти з різними предметами – штовхати, облизувати, кусати та переслідувати їх.

Водночас особливе "задоволення" їм часто приносить скидання з полиць крихких речей, які легко б'ються, адже так пухнастики можуть насолодитися ще й характерним яскравим звуком.

