У співачки Наталії Могилевської з'явився домашній улюбленець: його історія підкорила мережу

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася радісною новиною про поповнення в родині. Артистка показала нового домашнього улюбленця та розчулила мережу зворушливим відео.

Виявилося, що кішку вона врятувала під час поїздки. Про це співачка розповіла в Instagram.

Що відомо про поповнення у родині Могилевської?

Наталія Могилевська розповіла підписникам про появу нового члена родини – рудої кішки. На кадрах видно домашню атмосферу та теплу взаємодію між улюбленцями. За словами артистки, у домі панує справжній святковий настрій.

Як зізналася співачка, вона зустріла тварину під час перебування в Черкасах. Кішка жила разом із нею в готельному номері протягом трьох днів. Після цього Могилевська вирішила не залишати її та забрала додому. Таким чином тварина отримала нову родину та безпечне місце для життя.

Панує святковий настрій. Всі дуже щасливі! А кішечка знайшла свій дім і родину, в якій затишно, тепло і тебе всі люблять. Навіть наша Айка,

– написала співачка.

Підписники у коментарях привітали Могилевську з поповненням та були розчулені тим, що вона врятувала кішку з вулиці.

Нова улюблениця Могилевської: дивіться відео

Що потрібно врахувати перед тим, як взяти кота з вулиці?

Перед тим як забрати кота з вулиці, важливо розуміти, що це відповідальний крок, який потребує підготовки. Зооволонтерка та керівниця фонду "Доброкіт" Яна Тябут у коментарі Суспільному радить перш за все відвезти тварину до ветеринара.

Фахівець зможе оцінити стан здоров’я, виявити приховані проблеми та надати рекомендації щодо догляду. Також у клініці проведуть обробку від зовнішніх і внутрішніх паразитів, що зробить тварину безпечнішою для людей і інших улюбленців.

Якщо ж ви знайшли кота у неробочий час, варто тимчасово ізолювати його в окремій кімнаті, щоб зменшити стрес і уникнути можливих ризиків. Людина має бути готовою до того, що у тварини можуть бути паразити або інші проблеми зі здоров’ям, які потребують лікування. Це нормальний процес адаптації, і він означає, що допомога надається вчасно.

Після первинного огляду ветеринар також визначить графік вакцинації та порадить, коли проводити стерилізацію. Важливо не відкладати ці процедури, адже вони впливають на здоров’я та поведінку тварини.

Крім медичних аспектів, потрібно враховувати й адаптацію кота до нового дому – тварині знадобиться час, щоб звикнути до людей і середовища. Турбота, терпіння та базовий догляд допоможуть швидше налагодити контакт.

У підсумку, дотримання цих простих правил дозволяє не лише врятувати тварину, а й зробити її життя поруч із людиною комфортним і безпечним.

