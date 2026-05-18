Они не будут сидеть спокойно: 7 пород собак с неожиданно бешеным и энергичным характером

Многие люди выбирают собаку по внешности и первому впечатлению. Однако некоторые породы только кажутся спокойными и домашними, хотя на самом деле требуют постоянного движения, нагрузок и активного образа жизни.

Эксперты Parade Pets объяснили, какие собаки могут стать настоящим вызовом для владельцев из-за своего уровня энергии.

Какие породы собак являются самыми энергичными?

Джек-рассел-терьер

Джек-рассел-терьеры могут выглядеть забавными и компактными, однако специалисты называют их одними из самых активных собак в мире. Сертифицированный дрессировщик Эван Доггетт даже оценил их энергичность на "10 из 10". Эта порода буквально создана для постоянного движения.

Они любят быстро бегать, прыгать, охотиться на игрушки и часами играть на улице. Из-за высокого уровня активности таким собакам нужны не только прогулки, но и серьезные физические нагрузки и тренировки.

Специалисты предупреждают, что без достаточной активности джек-рассел может начать портить вещи, громко лаять или проявлять упрямство. В то же время эти собаки очень умные, преданные и прекрасно подходят людям, которые ведут активный образ жизни.

Далматинцы

Многие люди ассоциируют далматинцев с фильмом "101 далматинец", где они выглядят спокойными и дружелюбными. На самом деле эта порода имеет огромный запас энергии и требует постоянного движения.

Далматинцы исторически были собаками для сопровождения экипажей, поэтому имеют хорошую выносливость и очень любят бегать. Они легко могут сопровождать хозяина во время пробежек или долгих походов.

Эксперты отмечают, что далматинцы являются очень общительными и умными собаками, однако без физической активности могут становиться нервными или слишком возбужденными. Именно поэтому им нужны активные владельцы, которые готовы уделять много времени прогулкам и играм.

Австралийская овчарка

Австралийские овчарки считаются одними из самых умных пород собак. В то же время они имеют огромную потребность не только в физических нагрузках, но и в постоянной умственной стимуляции. Специалисты объясняют, что эта порода была выведена для выпаса скота, поэтому собаки привыкли работать целый день.

Они быстро обучаются командам, любят тренировки и плохо переносят скуку. Если австралийская овчарка не получает достаточно активности, она может начать искать себе "работу" самостоятельно. Поэтому владельцы часто сталкиваются с испорченными вещами или чрезмерной возбужденностью животного.

Эксперты также выделили еще несколько пород собак, которые могут удивить владельцев своей активностью:

валлийский корги пемброк – несмотря на короткие лапы, эти собаки были выведены для выпаса скота и требуют много движения;

– несмотря на короткие лапы, эти собаки были выведены для выпаса скота и требуют много движения; бостон-терьер – маленькая, но очень упрямая и энергичная собака;

– маленькая, но очень упрямая и энергичная собака; миниатюрный пинчер – активная и бесстрашная порода с огромной потребностью в прогулках;

– активная и бесстрашная порода с огромной потребностью в прогулках; бордер-терьер – собака, которая может бегать и играть почти без отдыха.

Специалисты отмечают: перед тем как заводить собаку, важно учитывать не только ее внешность, но и темперамент, потребность в физических нагрузках и образ жизни семьи.

Почему важно учитывать уровень энергии собаки?

Ветеринары и кинологи отмечают, что уровень энергии собаки непосредственно влияет на ее поведение, здоровье и психологическое состояние. Активным породам недостаточно нескольких коротких прогулок в день, ведь они нуждаются в регулярных физических нагрузках, игр и умственной стимуляции.

У PetMD объясняют, что недостаток движения часто приводит к деструктивному поведению, постоянного лая, тревожности и даже проблем со здоровьем. Эксперты отмечают: когда собака не тратит энергию, она начинает скучать и искать себе занятие самостоятельно.

Специалисты также подчеркивают, что регулярная активность помогает поддерживать нормальный вес, укрепляет мышцы и положительно влияет на психику животного. Особенно это важно для рабочих пород, которые исторически были выведены для охоты, охраны или выпаса скота.

Перед тем как заводить собаку, важно реально оценить, сможет ли владелец обеспечить ей необходимый уровень нагрузки. Эксперты добавляют, что даже маленькие собаки могут иметь огромный запас энергии. Именно поэтому внешность породы далеко не всегда отражает ее истинный темперамент.

Кому не подойдут энергичные собаки?

Активные породы собак подходят далеко не всем владельцам, ведь такие животные требуют много движения, тренировок и постоянного внимания. Кинологи объясняют, что пожилым людям, владельцам с малоподвижным образом жизни или тем, кто много времени проводит на работе, может быть сложно справиться с очень энергичными питомцами.

Именно поэтому эксперты советуют людям, которые ищут более спокойного компаньона, обратить внимание на породы с умеренным темпераментом. Для пожилых людей или владельцев, которые любят спокойный ритм жизни, хорошо подходят мопсы, ши-тцу, гаванские бишоны и итальянские борзые.

Такие собаки не требуют чрезмерных физических нагрузок, хорошо адаптируются к жизни в квартире и любят проводить время рядом с хозяином.

В то же время специалисты отмечают, что даже спокойные породы требуют регулярных прогулок, ухода и внимания. Перед тем как заводить домашнего любимца, важно честно оценить свой образ жизни, физические возможности и количество времени, которое человек готов уделять собаке.