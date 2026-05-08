Не платят за аренду уже три года: как пара путешествует по миру благодаря чужим любимцам

Молодая пара из Великобритании уже три года живет без расходов на аренду жилья, путешествуя по разным странам мира. Ханна Кливер и ее муж Джек ухаживают за домашними животными владельцев, которые уезжают в отпуска или командировки.

Благодаря этому они не только экономят на жилье, но и откладывают около тысячи фунтов ежемесячно. Об этом пишет ВВС.

Как паре удается жить бесплатно?

После окончания университета 25-летняя Ханна Кливер и ее муж Джек оказались перед типичной для многих молодых людей проблемой – высокими ценами на жилье. Пара жила в валлийском Кардиффе, однако аренда квартир там достигала примерно 900 фунтов стерлингов в месяц без учета коммунальных платежей.

Молодожены поняли, что при таких условиях почти все заработанные деньги придется тратить только на жилье. Именно тогда они наткнулись в TikTok на видео об уходе за домашними животными в обмен на бесплатное проживание.

Сначала идея казалась странной и даже рискованной, ведь речь шла о проживании в домах совершенно незнакомых людей. Однако дистанционная работа Джека в сфере маркетинга позволяла работать из любой точки мира, поэтому пара решила попробовать.

Сначала Ханна и Джек брали короткие заказы в Кардиффе и Суонсе, ухаживая за котами и собаками во время отсутствия хозяев. Впоследствии им предложили трехмесячный уход за животными, после чего пара поняла, что такой образ жизни может стать полноценной альтернативой аренде жилья. За три года они побывали в США, Сингапуре, Австралии, Таиланде и Японии.

Британская пара, которая объездила полмира благодаря животным / Фото Ханна Кливер

В каждой стране они жили в домах владельцев животных, пока те находились в отпусках или командировках. Ханна говорит, что они фактически получают бесплатное жилье и не платят за коммунальные услуги, а взамен обеспечивают животным комфорт и уход.

Для нас это честный обмен. Мы не просто путешествуем – мы живем среди местных людей и становимся частью их повседневной жизни, – объяснила она.

Пара рассказывает, что каждая страна приносит новый опыт и необычные истории. Например, в Сиэтле они ухаживали за хаски, который буквально "запел" от радости, когда домой вернулся хозяин. В Японии владельцы собак научили их местным правилам выгула животных. Там после прогулки хозяева должны иметь с собой бутылку воды, чтобы убирать за собакой.

"Когда ты ежедневно выгуливаешь чужую собаку, ты не чувствуешь себя туристом. Ты начинаешь жить так, как местные", – говорит Джек.

Иногда случались и курьезные ситуации. Во время путешествия на Гавайи Ханна случайно обозначила в миграционной анкете, что является преступницей. Из-за этого пару задержали на дополнительную проверку, и они вынуждены были провести на островах две лишние недели.

Сколько им удается экономить?

По словам пары, отсутствие расходов на жилье позволяет им ежемесячно откладывать около тысячи фунтов стерлингов. Именно это помогло Ханне вернуться в университет и поступить на магистратуру по кинематографии.

Один из владельцев животных, Роберт Александер из Кардиффа, уже несколько раз доверял им свою кошку Орео. Мужчина говорит, что современные цены на жилье стали огромной проблемой для молодежи, поэтому он рад помочь таким способом.

Пара также отмечает, что между ними и животными часто возникает настоящая эмоциональная связь. Некоторые хозяева приглашали их ухаживать за любимцами уже по шесть или семь раз. Несмотря на очевидные преимущества, Ханна и Джек признают: жизнь без постоянного дома подходит не всем. Самое сложное – это постоянная неопределенность.

Мы не всегда знаем, где будем жить в следующем месяце. Кому-то это могло бы показаться изнурительным, но нам нравится ощущение приключения,

– говорит Ханна.

Пара планирует продолжать такой образ жизни еще как минимум несколько лет. Они хотят накопить достаточно денег на первый взнос за собственный дом, а пока наслаждаются возможностью путешествовать по миру и знакомиться с новыми людьми и животными.

Есть ли в Украине подобные программы?

Хотя украинский рынок pet sitting пока не так развит, как в США или Великобритании, несколько платформ уже активно работают. Одним из самых известных украинских сервисов является Kodcy. Платформа помогает владельцам животных находить сиделок для собак и кошек на время путешествий или командировок. Сервис работает через приложение, а пользователи проходят проверку профилей.

Также в Украине работает Sittsy – сервис для поиска сиделок за животными и жильем. Его концепция ближе всего к классическому house sitting, когда человек временно живет в доме владельцев.

Еще одна украинская платформа – Friends4Pets Sitters. Там можно найти услуги выгула собак, передержки и временного ухода за домашними животными. Кроме украинских платформ, в Украине доступны и международные сервисы. Например, TrustedHousesitters позволяет находить варианты ухода за домами и животными даже в разных странах мира.

Реально ли путешествовать с животным?

Путешествовать за границу с домашним животным вполне реально, однако подготовку к такой поездке следует начинать как минимум за 4 месяца. Важнейшими этапами являются чипирование животного, вакцинация против бешенства и оформление ветеринарного паспорта.

После прививки нужно сдать анализ крови на титр антирабических антител, а результаты должны соответствовать требованиям страны, в которую планируется поездка. Перед выездом владельцам также необходимо получить ветеринарное свидетельство и международный ветеринарный сертификат, без которых пересечь границу не позволят.

Отдельно стоит учесть правила перевозки в самолете, поезде или автомобиле: для животного нужна удобная переноска, а некоторые перевозчики имеют ограничения по весу и пород. Ветеринары советуют постепенно приучать любимца к дороге и переноске, чтобы минимизировать стресс во время путешествия.