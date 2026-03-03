Что делать, если собака потерялась в лесу и почему категорически нельзя кричать в этот момент

Когда исчезает собака, первая реакция владельца – звать ее и бежать на поиски. Однако эксперты предупреждают: именно это может усугубить ситуацию.

Исследование поведения потерянных животных доказывает, что паника меняет даже самого послушного любимца, пишет Ukr.Media.

Почему кричать – худшее решение?

Поиск потерянных животных имеет свои правила, и одно из главных – не звать собаку, если она в состоянии паники.

Исследование директора организации Missing Animal Response Кэт Альбрехт, показало: многие собаки, которые теряются, ведут себя совсем не так, как дома. Даже социальные и дружелюбные любимцы могут пугаться людей – включая владельцев.

Специалисты объясняют:

если кто-то уже пытался поймать собаку, она переходит в режим бегства;

крик или попытка догнать становятся "спусковым механизмом";

погоня пешком или на авто заставляет животное бежать еще дальше.

В состоянии страха собака может не узнать даже хозяина. Известны случаи, когда животное убегало от людей, которых прекрасно знала.

Эксперты советуют использовать так называемые "сигналы примирения": спокойная поза, отсутствие прямого взгляда, медленные движения, пищевая приманка. Но это возможно только тогда, когда собака находится в поле зрения.

Что делать, когда собака потерялась?

В первую очередь – искать людей, а не только животное.

В отличие от котов, которых реже пытаются "спасать", собаку чаще подбирают или временно дают приют. Поэтому чрезвычайно эффективными являются:

бумажные объявления в районе исчезновения;

посты в соцсетях;

размещение информации на локальных онлайн-площадках;

обращение в ветеринарные клиники и приюты.

Специалисты выделяют шесть факторов, которые влияют на расстояние, которое может пройти собака:

Темперамент. Дружелюбные животные быстрее подходят к людям и реже отдаляются.

Обстоятельства исчезновения. Если собака просто выскочила со двора – радиус будет небольшой. Если испугалась взрыва или фейерверка – может бежать километрами.

Погода. Снег, жара, дождь уменьшают дистанцию.

Местность. В жилом районе шансы найти собаку быстрее выше, чем в полях или лесу.

Внешний вид. Породистых и ухоженных собак чаще забирают с улицы.

Плотность населения. Чем больше людей – тем больше вероятность, что кто-то заметит животное.

Эксперты также предостерегают: предположение о похищении без доказательств может отвлекать от реальных и действенных поисков.

Куда обращаться в случае исчезновения любимца?

В украинские зоозащитные организации часто обращаются с просьбой привлечь служебных собак к поискам. Однако полицейские собаки не ищут потерянных животных, ведь объект постоянно движется, а запах быстро меняется.

В Украине активно помогает владельцам, потерявших любимцев благотворительный фонд Happy Pow. Организация занимается защитой бездомных животных, просветительской работой и поддержкой приютов, а также распространяет полезную информацию для владельцев.

Главное – не терять веру и не останавливать поиски. Многие собаки находят через несколько дней, недель или даже лет именно благодаря активной информационной кампании.