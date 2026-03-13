Это спасет вас от катастрофы: какие правила надо обязательно знать перед заведением кота

Домашний любимец всегда приносит счастье и немножко милого хаоса в новый дом. Однако хозяева со своей стороны должны позаботиться о хороших условиях для котика, чтобы он чувствовал себя безопасно и уютно. Это спасет и владельцев от возможных курьезных ситуаций.

Советы по воспитанию мурлык в первые дни их появления в новом доме дали специалисты из American Humane Society. Там рассказали и о некоторых тонкостях адопции четвероногих из приюта.

Актуально Вы будете ошеломлены, когда узнаете, почему коты делают звук "кекеке"

На что надо обратить внимание, заводя кота?

Пушистикам, где бы они ни были, нужны движение, умственная активность и общение. Кроме того, коты приносят немало радости владельцам.

Многие просто без ума от их мурлыканья, к тому же эти животные обладают удивительной способностью улучшать настроение. Поэтому, раздумывая о появлении любимца, стоит ответственно отнестись ко всем аспектам подготовки и воспитания котика.

Выбирайте мурлыку по характеру

Эксперты поделились тем, что коты, как и люди, имеют разный темперамент. Обычно длинношерстные коты с округлой головой и телом более спокойные и уравновешенные.

Зато худощавые коты с узкой мордочкой и короткой шерстью часто активнее и энергичнее.

Заранее найдите ветеринара

Перед тем как забрать кота домой, стоит выбрать ветеринарную клинику и записаться на осмотр в первые дни после после появления котика.

На прием нужно взять все медицинские документы. Если это котенок, полезно привести его в клинику даже перед самым осмотром, чтобы он привык к новому месту и персоналу.

Убедитесь, что вся семья готова

Перед появлением кота в доме важно, чтобы все члены семьи соглашались на нового любимца. Значительно лучше выбирать четвероногого вместе. Если дома уже есть другие животные, учитывайте то, что их надо будет правильно познакомить с новым котом.

Планируйте расходы

Домашний любимец требует не только внимания, но и финансовых затрат как в начале, так и в будущем.

В то же время, например, коты из приюта часто обходятся дешевле, ведь многие организации уже проводят стерилизацию или кастрацию, делают первые прививки и устанавливают микрочип.

Подготовьте необходимые вещи

Еще до появления кота дома подготовьте все необходимое: лоток и наполнитель, миски для воды и корма, сам корм, когтеточку, безопасные игрушки, мягкое место для сна, щетку для шерсти, зубную щетку для котов и кусачки для когтей.

Кстати, у PetMD отметили, что некоторые вещи в доме должны строго соответствовать правилам безопасности для комфортной жизни котика. Поэтому прежде всего спрячьте или защитите электрические провода, чтобы котенок не мог их грызть. Держите крышку унитаза закрытой, а на открытых лестницах установите перегородки.



Также стоит закрепить все шнуры от жалюзи или штор, чтобы животное не запуталось в них. Следите, чтобы мусорники имели крышки, а опасные предметы, в частности, нити, иглы, резинки, пластик или пенопласт, были убраны.



Необходимо постоянно проверять кошачьи игрушки, чтобы в них не было мелких деталей, которые можно проглотить.

Также важно убрать опасные праздничные украшения, ядовитые комнатные растения и спрятать бытовую химию.

Перед использованием бытовой техники или мебели с механизмами всегда проверяйте, не залез ли внутрь котенок.



Заведение кота надо планировать заранее

Знакомьте кота с новыми людьми постепенно

Период адаптации может длиться несколько недель. Сначала лучше выделить коту отдельную комнату, где будет лоток, еда, вода, игрушки и переноска с подстилкой.

Это особенно важно, если в доме есть другие животные. Для котят социализация очень важна, но проводить ее нужно постепенно.

Включите любимца в план на случай чрезвычайной ситуации

Если в вашей семье уже есть план действий во время чрезвычайных ситуаций, дополните его пунктами, касающиеся животных. Запишите номера телефона ветеринара и ближайшей круглосуточной ветеринарной клиники.

Что еще нужно знать о котах?