Это движение может свидетельствовать, что ваша собачка или котик видит сны: какими они бывают

Многие животные действительно видят сны, и они могут быть похожими на человеческие. Исследования показывают: во время дремоты мозг кошек, собак, крыс и птиц работает почти так же, как у людей.

Ученые даже определили, какие движения животных показывают, что им сейчас снятся сновидения. Об этом сообщает BBC Украина.

Как ученые выяснили, что животные могут видеть сны?

Ученые используют два главных метода: наблюдение за поведением и исследования активности мозга. Именно они показали, что животные переживают в сновидениях события, похожие на реальные.

Еще в 1960-х годах исследователи заметили: во время фазы быстрого сна мозг работает активно, но мышцы обычно "выключаются".

Когда у котов искусственно убрали этот механизм, они начали двигаться, будто реагируют на раздражители. Так, например, некоторые кошки демонстрируют поведение, идентичное поведению хищника, нападающего на добычу, как будто они охотятся на мышей.

Похожие проявления фиксировали и у собак, что дополнительно подтверждает – сны могут быть распространенным явлением в мире животных.

Писательница и магистр в области эволюционной биологии Беки Хупер, заметила, что когда собака или кошка вздрагивают, то, скорее всего, они в этот момент видят сновидения.

Но отсутствие движения не означает отсутствие снов. Многие дикие животные, возможно, эволюционировали так, что не двигаются слишком много во сне, чтобы не привлечь хищников,

– пишет она.

Некоторые животные даже имеют определенные особенности очень похожи на человеческие. Например,, любят "говорить" во время сна.

Что именно может сниться животным?

Исследования мозга показали, что животные часто "проигрывают" во сне события из своей жизни. Ученые предполагают, что сны животных могут быть связаны с охотой, движением, обучением или привычными действиями – так же как у людей.

Беки Хупер отмечает, что способность животных видеть сны является признаком сознания, а это означает, что "многие виды имеют значительно более глубокий внутренний мир, чем считалось ранее, и наука только начинает его открывать".

Несмотря на значительные доказательства, окончательно ответить на вопрос, осознают ли животные, что они видят сон, наука пока не может. Сознание и субъективный опыт остаются сложными для исследования даже у людей.

Ученые лишь с уверенностью говорят: физиологические и поведенческие признаки сновидений у многих животных очень похожи на человеческие, но внутренний мир их снов все еще остается загадкой.