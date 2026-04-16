Это вас точно удивит: ученые раскрыли правду о том, имеют ли коты чувство юмора

Коты часто удивляют своими забавными выходками, заставляя владельцев смеяться часами. Однако ученые до сих пор дискутируют, имеют ли эти животные настоящее чувство юмора.

Эксперты объясняют: коты могут выглядеть "смешными", но их поведение имеет другие причины. Об этом пишет Cats.com.

Почему коты ведут себя забавно?

Коты давно получили репутацию одних из самых забавных домашних любимцев. Их внезапное странное поведение или неожиданные прыжки часто выглядят как настоящие шутки. Однако ученые отмечают: это не обязательно означает, что животные имеют чувство юмора в человеческом понимании.

Специалисты по поведению животных отмечают, что коты способны испытывать широкий спектр эмоций – от радости до тревоги. В то же время юмор как осознанная категория остается сложным для подтверждения у животных.

Британский исследователь поведения кошек Джон Брэдшоу объясняет, что кошки не воспринимают людей как отдельный вид. По его мнению, они скорее считают людей "большими неуклюжими котами" и ведут себя с нами так же как с себе подобными.

Это означает, что даже ситуации, которые кажутся нам комичными – например, когда человек спотыкается о кота – могут выглядеть забавными и для самого животного. Однако это не обязательно свидетельствует о наличии чувства юмора в человеческом понимании.

Эксперт также обращает внимание, что так называемое "озорное" поведение котов часто имеет другое объяснение. Животные могут делать это, чтобы привлечь внимание или удовлетворить собственное любопытство, а не для того, чтобы "пошутить". Например, когда кот сбрасывает предмет со стола или лазит по шторам, это не является проявлением юмора или злости. Такое поведение связано с естественными инстинктами, исследованием среды или потребностью в активности.

В то же время коты действительно любят играть и развлекаться. Они могут получать удовольствие от активных игр, преследования объектов или взаимодействия с человеком, что иногда выглядит как "шуточное" поведение.

Исследователи также отмечают, что каждый кот имеет индивидуальный характер. Некоторые животные могут быть более игривыми и "забавными", чем другие, что создает впечатление наличия чувства юмора. В дикой природе коты, наоборот, редко демонстрируют эмоции, поскольку это может быть опасно. Домашние же любимцы чувствуют себя в безопасности рядом с людьми, поэтому позволяют себе более расслабленное и разнообразное поведение.

Какие еще странные привычки имеют коты?

Залезают в коробки

Коты инстинктивно ищут закрытые пространства, ведь они ассоциируются с безопасностью и защитой от хищников. В коробке животное чувствует себя спокойнее, потому что имеет ограниченный обзор для “врагов” и одновременно само может контролировать ситуацию. Такие места также помогают снизить уровень стресса, особенно в новой или шумной среде. Кроме того, картон хорошо сохраняет тепло, что делает коробки еще более привлекательными.

Топчут лапками

Это поведение берет начало еще с детства, когда котята массируют живот матери для стимуляции молока. Во взрослом возрасте это превращается в способ выражения удовольствия, комфорта и доверия к хозяину. Часто коты делают это перед сном или когда лежат на мягкой поверхности. Иногда они могут даже мурлыкать – это еще один сигнал, что животное чувствует себя в безопасности.

Уставились в одну точку

Коты имеют значительно более чувствительный слух и зрение, чем люди, поэтому могут реагировать на малейшие раздражители. Это могут быть звуки в стенах, движение воздуха, тени или насекомые, которых мы просто не замечаем.

Такое поведение – проявление их охотничьего инстинкта, ведь в природе внимательность помогает выжить. Поэтому даже "пустой взгляд в стену" обычно имеет вполне реальную причину.

Сбрасывают предметы со стола

Эта привычка часто раздражает владельцев, но для кота это способ исследования мира. Животное проверяет, как объекты движутся и падают, а также изучает реакцию человека на свои действия. Если хозяин сразу реагирует, кот может воспринимать это как игру или способ привлечь внимание.

Также такое поведение может возникать из-за скуки, если коту не хватает активности или игрушек.

