Експерти пояснюють: коти можуть виглядати "смішними", але їхня поведінка має інші причини. Про це пише Cats.com.

Чому коти поводяться кумедно?

Коти давно здобули репутацію одних із найкумедніших домашніх улюбленців. Їхні раптова дивна поведінка чи несподівані стрибки часто виглядають як справжні жарти. Проте науковці наголошують: це не обов’язково означає, що тварини мають почуття гумору в людському розумінні.

Фахівці з поведінки тварин зазначають, що коти здатні відчувати широкий спектр емоцій – від радості до тривоги. Водночас гумор як усвідомлена категорія залишається складним для підтвердження у тварин.

Британський дослідник поведінки котів Джон Бредшоу пояснює, що кішки не сприймають людей як окремий вид. На його думку, вони радше вважають людей "великими незграбними котами" і поводяться з нами так само як із собі подібними.

Це означає, що навіть ситуації, які здаються нам комічними – наприклад, коли людина перечіплюється через кота – можуть виглядати кумедними й для самої тварини. Однак це не обов’язково свідчить про наявність почуття гумору в людському розумінні.

Експерт також звертає увагу, що так звана "пустотлива" поведінка котів часто має інше пояснення. Тварини можуть робити це, щоб привернути увагу або задовольнити власну цікавість, а не для того, щоб "пожартувати". Наприклад, коли кіт скидає предмет зі столу або лазить по шторах, це не є проявом гумору чи злості. Така поведінка пов’язана з природними інстинктами, дослідженням середовища або потребою в активності.

Водночас коти справді люблять гратися і розважатися. Вони можуть отримувати задоволення від активних ігор, переслідування об’єктів чи взаємодії з людиною, що іноді виглядає як "жартівлива" поведінка.

Дослідники також наголошують, що кожен кіт має індивідуальний характер. Деякі тварини можуть бути більш грайливими та "кумедними", ніж інші, що створює враження наявності почуття гумору. У дикій природі коти, навпаки, рідко демонструють емоції, оскільки це може бути небезпечно. Домашні ж улюбленці почуваються у безпеці поруч із людьми, тому дозволяють собі більш розслаблену і різноманітну поведінку.

Які ще дивні звички мають коти?

Залазять у коробки

Коти інстинктивно шукають закриті простори, адже вони асоціюються з безпекою та захистом від хижаків. У коробці тварина почувається спокійніше, бо має обмежений огляд для “ворогів” і водночас сама може контролювати ситуацію. Такі місця також допомагають знизити рівень стресу, особливо в новому або шумному середовищі. Крім того, картон добре зберігає тепло, що робить коробки ще привабливішими.

Топчуть лапками

Ця поведінка бере початок ще з дитинства, коли кошенята масажують живіт матері для стимуляції молока. У дорослому віці це перетворюється на спосіб вираження задоволення, комфорту та довіри до господаря. Часто коти роблять це перед сном або коли лежать на м’якій поверхні. Іноді вони можуть навіть муркотіти – це ще один сигнал, що тварина почувається у безпеці.

Втуплюються в одну точку

Коти мають значно чутливіший слух і зір, ніж люди, тому можуть реагувати на найменші подразники. Це можуть бути звуки в стінах, рух повітря, тіні або комахи, яких ми просто не помічаємо.

Така поведінка – прояв їхнього мисливського інстинкту, адже в природі уважність допомагає вижити. Тому навіть "порожній погляд у стіну" зазвичай має цілком реальну причину.

Скидають предмети зі столу

Ця звичка часто дратує власників, але для кота це спосіб дослідження світу. Тварина перевіряє, як об’єкти рухаються і падають, а також вивчає реакцію людини на свої дії. Якщо господар одразу реагує, кіт може сприймати це як гру або спосіб привернути увагу.

Також така поведінка може виникати через нудьгу, якщо коту не вистачає активності чи іграшок.

