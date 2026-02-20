Почему коты и собаки так любят "залипать" в телевизор: ученые поразили новым исследованием

Домашние животные действительно могут смотреть телевизор, однако воспринимают изображение иначе, чем люди. Ученые выяснили, что интерес к экрану зависит от характера, типа контента и даже технологии дисплея.

Некоторым любимцам телевизор может помочь уменьшить скуку, но иногда – наоборот вызвать стресс. Об этом рассказывает The New York Times.

Животные и телевизор: что выяснили исследователи?

Владельцы собак и кошек часто замечают, что их любимцы реагируют на телевизор: смотрят на экран, подбегают, лают или ищут "животное" за телевизором.

Новые научные наблюдения показывают – это не случайность. Современные экраны с высоким разрешением и меньшей "мерцательностью" легче воспринимаются зрением собак, поэтому они действительно могут фокусироваться на изображении.

Однако животные не смотрят телевизор как люди. Для них это скорее проверка реальности: они пытаются понять, является ли объект на экране настоящим. Поэтому собаки часто реагируют на звуки, движение и силуэты – например, лай или быстрые сцены.

Исследования показывают, что животные чаще всего реагируют на:

других собак или животных на экране;

звуки – лай, вой, дверные звонки дверные звонки;

быстрое движение и яркие сцены;

знакомые звуки или ситуации.

При этом собаки почти не интересуются людьми или мультфильмами, а большинство из них смотрит телевизор только короткое время и быстро теряет интерес.

Ученые выяснили, что интерес к телевизору зависит от темперамента:

активные и любознательные собаки чаще следят за экраном;

тревожные или пугливые – реагируют слабее или только на звуки;

социальные животные могут воспринимать события на экране как часть реального мира.

Вреден ли телевизор животным?

Опытный ветеринарный врач Ребекка Макмиллан отмечает, что телевизор не вредит животным, но важно наблюдать за их реакцией. Если любимец нервничает, пугается или перевозбуждается – лучше не оставлять его наедине с экраном. В некоторых случаях спокойная музыка может быть лучшим способом уменьшить стресс, чем телевизор.

В то же время Макмиллан объяснила, что их зрение на большом расстоянии не очень хорошее, поэтому из-за этого они могут сидеть очень близко к экрану.

Хотя большинство котов предпочитают физически играть или охотиться, телевизор может временно успокоить тех котов, которые имеют ограниченные возможности для этого. Он может стимулировать домашних животных, которые не имеют доступа к окну, чтобы наблюдать за миром,

– подчеркнула ветеринар.

Известно, что люди привязаны к своим гаджетам и ищут способы сократить время, которое проводят за экраном, поэтому возникает вопрос, следует ли беспокоиться и о наших котах.

Не существует большого количества исследований о влиянии просмотра телевизора на котов, но, скорее всего, это не является проблемой, если они не делают это чрезмерно. Нет никаких признаков того, что периодический просмотр телевизора может повредить зрению или здоровью вашего кота, – заверила Макмиллан.

Стоит заметить, что, например, для собак самыми любимыми программами, которые их успокаивают являются те, в которых показывают других животных. Им нравится, когда по телевизору кто-то лает или скулит, люди дают понятные собакам команды, а те в свою очередь получают поощрение за послушание.