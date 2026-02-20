Деяким улюбленцям телевізор може допомогти зменшити нудьгу, але інколи – навпаки викликати стрес. Про це розповідає The New York Times.

Тварини та телевізор: що з’ясували дослідники?

Власники собак і котів часто помічають, що їхні улюбленці реагують на телевізор: дивляться на екран, підбігають, гавкають або шукають "тварину" за телевізором.

Нові наукові спостереження показують – це не випадковість. Сучасні екрани з високою роздільною здатністю і меншою "мерехтливістю" легше сприймаються зором собак, тому вони дійсно можуть фокусуватися на зображенні.

Проте тварини не дивляться телевізор як люди. Для них це радше перевірка реальності: вони намагаються зрозуміти, чи є об’єкт на екрані справжнім. Через це собаки часто реагують на звуки, рух і силуети – наприклад, гавкіт або швидкі сцени.

Дослідження показують, що тварини найчастіше реагують на:

інших собак або тварин на екрані;

звуки – гавкіт, виття, дверні дзвінки;

швидкий рух та яскраві сцени;

знайомі звуки або ситуації.

При цьому собаки майже не цікавляться людьми або мультфільмами, а більшість із них дивиться телевізор лише короткий час і швидко втрачає інтерес.

Науковці з’ясували, що інтерес до телевізора залежить від темпераменту:

активні та допитливі собаки частіше стежать за екраном;

тривожні або лякливі – реагують слабше або лише на звуки;

соціальні тварини можуть сприймати події на екрані як частину реального світу.

Чи шкідливий телевізор тваринам?

Досвідчена ветеринарка Ребека Макміллан зазначає, що телевізор не шкодить тваринам, але важливо спостерігати за їхньою реакцією. Якщо улюбленець нервує, лякається або перезбуджується – краще не залишати його наодинці з екраном. У деяких випадках спокійна музика може бути кращим способом зменшити стрес, ніж телевізор.

Водночас Макміллан пояснила, що їхній зір на великій відстані не дуже добрий, тому через це вони можуть сидіти дуже близько до екрана.

Хоча більшість котів воліють фізично гратися або полювати, телевізор може тимчасово заспокоїти тих котів, які мають обмежені можливості для цього. Він може стимулювати домашніх тварин, які не мають доступу до вікна, щоб спостерігати за світом,

– підкреслила ветеринар.

Відомо, що люди прив'язані до своїх гаджетів та шукають способи скоротити час, який проводять за екраном, тому виникає питання, чи слід перейматися і про наших котів.

Не існує великої кількості досліджень щодо впливу перегляду телевізора на котів, але, швидше за все, це не є проблемою, якщо вони не роблять це надмірно. Немає жодних ознак того, що періодичний перегляд телевізора може зашкодити зору або здоров'ю вашого кота, – запевнила Макміллан.

Варто зауважити, що, наприклад, для собак найулюбленішими програмами, які їх заспокоюють є ті, у яких показують інших тварин. Їм подобається, коли по телевізору хтось гавкає або скиглить, люди дають зрозумілі собакам команди, а ті своєю чергою отримують заохочення за слухняність.