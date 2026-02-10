Уникальная связь формировалась около 30 тысяч лет: действительно ли собачки улыбаются людям

Когда наш четверолапый друг широко разевает пасть, уголки его губ поднимаются, а язык свисает наружу. Такая мордочка частенько напоминает подобие человеческой улыбки. Но действительно ли это так? Используют ли собаки такую мимику так же как люди для выражения радости, удовольствия или спокойствия?

Ответ на этот вопрос предполагает исследование многотысячной истории приручения собак людьми. О том, как менялось поведение хвостатых в течение долгого времени сосуществования с нами, рассказывает Live Science.

Действительно ли собачки улыбаются нам?

В течение примерно 30 тысяч лет одомашнивания между людьми и собаками сформировалась уникальная связь. Именно поэтому собачки стали чрезвычайно ценными примерами для изучения межвидовой коммуникации. Как отмечает Алекс Бенджамин, преподаватель психологии и исследовательница когнитивных способностей собак из Университета Йорка, изучение собак дает редкую возможность понять, как разные виды учатся общаться между собой.

Большинство научных исследований подтверждает исключительность коммуникативной связи между людьми и собаками. Например, собаки активно используют зрительный контакт – значительно чаще, чем большинство других животных.

В исследовании, опубликованном в журнале Current Biology, ученые сравнивали реакции волков и собак на задание, которое было невозможно выполнить: открыть контейнер с мясом. Волки, поняв безысходность, просто прекращали попытки. Зато собаки возвращались к людям и долго смотрели им в глаза, будто ожидая помощи. Это свидетельствует об осознании собаками роли человека как партнера.



Другое исследование показало, что во время зрительного контакта в организме и людей, и собак повышается уровень окситоцина – гормона, связанного с формированием социальных связей. Более того, собаки, которым давали окситоцин, еще чаще смотрели людям в глаза.

По мнению Бенджамина, совместный взгляд является базовым механизмом сотрудничества, особенно когда невозможно полагаться на язык. Вероятно, люди в течение одомашнивания бессознательно отбирали собак, которые охотно смотрели на них, ведь с такими животными легче взаимодействовать и обучать их.

А что же с улыбкой? Означает ли широко открытая пасть собаки то же, что и человеческая улыбка? Исследователи призывают не спешить с выводами. Отмечается, что владельцы, которые хорошо знают своих собак, могут интуитивно распознавать их эмоции. Но с научной точки зрения нет достаточных данных, чтобы уверенно утверждать, что такая мимика имеет конкретное значение.

При этом отчасти хозяева хвостатых фиксируют феноменальные способности своих питомцев точно и четко реагировать на их просьбы относительно "выражения эмоций". Так, владелец золотого ретривера на своей странице в Tik Tok распространил видеодоказательство, которое так и побуждает все же поверить в способность собак улыбаться нам.

Впрочем, проблема заключается в том, что исследования мимики собак часто основываются на субъективных оценках, а люди склонны приписывать животным человеческие эмоции. Объективных доказательств того, что собаки улыбаются, почти нет.

Для многих владельцев четвероногих может быть неприятно осознавать, что улыбка их любимца не обязательно означает то, что они думали. Но это не умаляет уникальности связи между людьми и собаками.

Собаки – единственные животные, которые способны точно понимать человеческие жесты, в частности указание пальцем. Даже шимпанзе не демонстрируют такой способности. Кроме того, как выяснила Бенджамин, собаки предпочитают людей, которые обращаются к ним на "собачьем языке" – используют специальные фразы и повышенный, певучий тон.

Кстати, исследование показало, что собачки могут запоминать сказанные человеком слова, как маленькие дети.

Поэтому независимо от того, можем ли мы обмениваться с собаками улыбками, очевидно одно: они понимают нас гораздо тоньше, чем мы привыкли думать. И это должно мотивировать людей становиться более внимательными и лучшими коммуникаторами.

Чем еще нас могут удивить собаки?