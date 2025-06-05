Известно, что собака пропала без вести более чем на месяц. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что произошло с собакой

5-летняя Эмбер попала в Британию из Катара, но уже после первой ночи в новом доме произошло непредсказуемое. Она исчезла. Владелица Джесс Уодсворт рассказала что не представляет, как животному удалось убежать через забор высотой 2,4 метра.

Но собака не сдалась и попыталась вернуться домой. За 36 дней Эмбер пересекла два графства, направляясь к побережью. Несмотря на попытки волонтеров найти ее, собака оставалась неуловимой.

Кульминацией ее путешествия стал 1,6-километровый заплыв к острову Браунси. Через несколько дней Эмбер попыталась вернуться вплавь на материк – тогда ее и заметили двое мужчин на лодке, которые подумали сначала, что это тюлень.

Потом я понял, что это собака, и подумал: "Что она там делает?". Было видно, что она борется (с течением – 24 Канал), поэтому мы подумали, что нам нужно ее вытащить, иначе она бы не выжила,

– рассказал спасатель Итан Грант.



Собака проплыла более 160 километров, чтобы вернуться домой / Фото Sam Collins

В каком состоянии путешественница сейчас

Ветеринары обнаружили у Эмбер существенную потерю веса, однако серьезных проблем со здоровьем не зафиксировали. Сейчас кошка уже вернулась к своей семье, хотя не исключено, что в ближайшее время ей найдут новый дом – среди желающих приютить животное есть женщина, которая подкармливала ее на острове.

Я до сих пор не могу поверить, что Эмбер вернулась. Я никогда не знала собаку, которая бы преодолела столько миль и выжила,

– поделилась Уодсворт.

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