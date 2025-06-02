Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал ViralHog.

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На обнародованных в сети кадрах видно, как мужчина несет огромного кота к входной двери хозяйки дома. Кот, которого зовут Пинг-Понг, всем своим видом выражает протест. Мужчина, который нашел кота, показал его на камеру безопасности на входной двери.

Посмотрите на этого плохого кота!,

– говорит мужчина на видео.

Самое смешное, что именно в этот момент полненький пушистый мяукает в ответ, будто протестуя против слов соседа.

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Затем сосед оставил пушистика во дворе и ушел. Впоследствии владелица кота подтвердила, что сосед оставил четвероногого во дворе. Пока неизвестно, что именно сделал кот, что его назвали "плохим".

Этот короткий ролик быстро покорил пользователей сети. Люди живо обсуждали, что же такого мог натворить этот четвероногий дебошир.

Ранее сеть насмешило поведение другого пушистика. Кот Беллини стал звездой соцсетей после визита к ветеринару. Там он пытался "стать невидимым", уткнувшись носиком в стену. Видео с котом собрало более 600 тысяч просмотров и десятки тысяч комментариев в сети.