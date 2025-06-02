Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал ViralHog.

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На оприлюднених у мережі кадрах видно, як чоловік несе величезного кота до вхідних дверей власниці будинку. Кіт, якого звати Пінг-Понг, усім своїм виглядом висловлює протест. Чоловік, який знайшов кота, показав його на камеру безпеки на вхідних дверях.

Погляньте на цього поганого кота!,

– каже чоловік на відео.

Найсмішніше, що саме у цю мить повненький пухнастий нявкає у відповідь, ніби протестуючи проти слів сусіда.

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Потім сусід лишив пухнастика на подвір'ї і пішов. Згодом власниця кота підтвердила, що сусід залишив чотирилапого на подвір'ї. Наразі невідомо, що саме зробив кіт, що його назвали "поганим".

Цей короткий ролик швидко підкорив користувачів мережі. Люди жваво обговорювали, що ж такого міг накоїти цей чотирилапий бешкетник.

Раніше мережу насмішила поведінка іншого пухнастика. Кіт Белліні став зіркою соцмереж після візиту до ветеринара. Там він намагався "стати невидимим", уткнувшись носиком у стіну. Відео з котом зібрало понад 600 тисяч переглядів і десятки тисяч коментарів у мережі.