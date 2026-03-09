Эти зверюшки подойдут не для всех: чем уникальны домашние крысы

Одной из нестандартных идей завести себе домашнего любимца является выбор крыс для этой роли. Впрочем, несмотря на традиционные стереотипы об этих пушистиках, есть вещи, в которых крыски втрут нос привычным для большинства котам и собакам.

Эксперты из PetMD развенчали распространенные мифы о домашних крысах, а также рассказали некоторые неожиданные факты о них.

Что известно о домашних крысах?

Исследователи отмечают важность понимания поведения крысы, чтобы легче наладить контакт с животным и получать больше удовольствия от совместной жизни.

В целом же эти любимцы обожают проводить время вне своей клетки, но в то же время ценят уютные места для отдыха. В природе они делают гнезда из листьев или мха, а в домашних условиях используют подстилку и другие материалы. Они могут рвать бумагу, грызть предметы и переносить их в свое укрытие.

Крысиное гнездо служит местом для сна, отдыха и выращивания малышей. Для обустройства такого уголка крысы часто используют бумажную подстилку, газеты, бумажные полотенца или что-то подобное.

Примите во внимание! Регулярная замена подстилки помогает поддерживать чистоту и стимулирует интерес животного к окружающей среде.

Крысы также очень любознательны и любят исследовать новые предметы и окружающее пространство. Поскольку их зрение не слишком острое, они активно пользуются обонянием и прикосновением. При обследовании нового объекта они часто двигают носом и усами, а когда убеждаются, что предмет безопасен, могут касаться его лапами, грызть или играть с ним.



Крысы имеют прекрасную память и обожают играть / Фото Unsplash

Кстати, эти пушистики отличаются высоким уровнем сообразительности и имеют очень хорошую память. Они способны узнавать других крыс и людей, с которыми уже встречались ранее. Кроме того, если крыса однажды запомнит путь к определенному месту и сможет его повторить.

Несмотря на все стереотипные представления, крысы – чрезвычайно чистоплотные животные и обычно сами поддерживают чистоту. Они умывают мордочку лапками и вылизывают шерсть по всему телу. Также крысы могут вылизывать других крыс или даже своего владельца – это проявление привязанности или приглашение к игре. Если же уход за шерстью становится чрезмерным и приводит к выпадению шерсти или раздражению кожи, это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем или стресс.

Крысы иногда тихо скрежещут зубами. Это, как говорят специалисты, нормальное явление, которое помогает животным стачивать постоянно растущие резцы,. Часто такое поведение появляется, когда животное довольное и расслабленное, хотя иногда может быть связано со стрессом. Во время сильного скрежета зубами глаза крысы могут немного выпячиваться вперед и назад. Это явление тоже обычно является нормальной реакцией организма.

Иногда крысы издают более громкие звуки, похожие на щелчки зубами. В отличие от тихого скрежета, такое поведение чаще означает раздражение, напряжение или возможный конфликт с другой крысой.

Интересно! Крысы очень любят играть – сами, с другими крысами или с людьми.

Во время игры они могут издавать тихие звуки, свидетельствующие о хорошем настроении. Молодые крысы часто борются или легко кусаются во время "игровых драк", что помогает им научиться социальному поведению. Когда они особенно рады, могут прыгать, бегать или внезапно носиться по комнате.

Большинство крыс активны преимущественно ночью, поэтому в это время они больше играют и шумят. Крысы прекрасно лазают и любят исследовать различные уровни клетки. Чтобы поддерживать их активность, стоит обустроить клетку лестницами, гамачками, тайниками и другими элементами. Периодическая замена или перестановка этих предметов стимулирует интерес животного.



Крысы нуждаются в игрушках для грызения и любят гулять за пределами клетки / Фото Unsplash

Поскольку крысы относятся к грызунам, их зубы растут постоянно. Поэтому они должны регулярно что-то грызть, чтобы стачивать резцы. Для этого им нужны специальные гранулы, безопасные игрушки и иногда кусочки фруктов и овощей. Подойдут, например:

деревянные бруски;

картонные коробки;

бумажные рулоны;

специальные жевательные игрушки

Важно защитить дом от возможного грызения, особенно электрические провода. Крысы имеют специальные железы по бокам тела, которые выделяют запах для маркировки территории. Они могут тереться боками или мордочкой о предметы. Самцы также иногда оставляют метки мочой, чтобы обозначить свою территорию или привлечь внимание самок.

