Невероятная история из Филадельфии: собака пропала на 11 лет и чудом вернулась домой

Собака по имени Форти вернулась к своей семье в Филадельфии после почти 11 лет исчезновения. Оказалось, что любимец имел микрочип, контактные данные которого семья недавно обновила.

Долгая разлука закончилась удивительным воссоединением, которое растрогало сеть. Об этом пишет People.

Смотрите также Женщина оставила золотистого ретривера на улице всего на 2 минуты: почему она пожалела об этом

Как пес смог вернуться после 11 лет разлуки?

Жители Филадельфии стали свидетелями невероятной истории: собака по имени Форти, пропавший еще в 2015 году, неожиданно вернулся домой спустя почти 11 лет. В тот день Форти похитили прямо со двора дома, и о нем долгие годы не было никаких новостей.

Семья пыталась найти любимца: размещала объявления, обращалась в службы, но поиски не давали результата, и со временем надежда постепенно угасла.

В тот же день вместе с Форти исчезла еще одна собака, которая быстро вернулась домой. Форти же оставался отсутствующим, пока случайная проверка городской службы контроля за животными не обнаружила его на улицах Филадельфии.

Пес был пожилым, но ухоженным, с подстриженными когтями и чистой шерстью, что свидетельствовало о заботе со стороны других людей на протяжении лет.

Ключевым моментом стало обновление контактных данных хозяйки всего за два месяца до события. Благодаря этому сотрудники службы смогли быстро связаться с семьей и сообщить об удивительной находке. Сначала владелица не поверила сообщению, считая его ошибкой или шуткой, но уже на следующий день семья приехала в Филадельфию и снова обняла своего любимца.

Форти провел большую часть жизни вне семьи, однако уход за ним был надлежащим. Никто из предыдущих владельцев или опекунов не проверял микрочип, из-за чего пес не смог вернуться раньше.

Куда обращаться в случае исчезновения питомца в Украине?

В украинские зоозащитные организации часто обращаются с просьбой привлечь служебных собак к поискам. Однако полицейские собаки не ищут потерянных животных, ведь объект постоянно движется, а запах быстро меняется.

В Украине активно помогает владельцам, потерявших любимцев благотворительный фонд Happy Pow. Организация занимается защитой бездомных животных, просветительской работой и поддержкой приютов, а также распространяет полезную информацию для владельцев.

Главное – не терять веру и не останавливать поиски. Многие собаки находят через несколько дней, недель или даже лет именно благодаря активной информационной кампании.

Уникальные истории возвращения собак