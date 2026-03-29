Однако ее удивлению не было предела, когда она получила судьбоносный телефонный звонок. Удивительную историю возвращения собачки осветили в Mirror.
Как Спарклз нашелся через 12 лет после похищения?
Через 12 лет после исчезновения уже 17-летнего песика нашли на улице и доставили в приют Abandoned Pet Rescue в Форт-Лодердейле во Флориде. Во время проверки у собаки нашли старый микрочип с контактами владелицы.
Новость о найденном любимце стала для семьи полной неожиданностью. Сначала Кэти подумала, что это мошенничество, но впоследствии убедилась в правдивости неожиданного известия.
Семья была счастлива вернуть собаку домой. Дочь, которая была еще ребенком, когда животное исчезло, лично приехала забрать Спарклз – их встреча была очень эмоциональной. В приюте отметили, что семья никогда не теряла надежды найти любимца.
Почему важно чипировать своих домашних любимцев?
Микрочип является надежным и постоянным способом идентификации, который невозможно потерять или снять, как ошейник или жетон. Его имплантируют под кожу, обычно между лопатками, и он остается там в течение всей жизни животного.
Если потерянного любимца находят и доставляют в клинику или приют, специалисты могут просканировать чип и получить уникальный код, привязанный к контактам владельца. Это позволяет быстро вернуть животное домой.
В то же время важно регулярно обновлять контактные данные в реестре, ведь именно от этого зависит, смогут ли с вами связаться в случае нахождения любимца.
Кстати, в Украине с недавних пор вступили в силу новые правила содержания домашних животных, предусматривающие, в частности, необходимость идентификации любимцев и оформления ветпаспортов.
Что известно о померанских шпицах?
Специалисты из American Kennel Club объяснили, что это маленькая, но очень харизматичная собака, которая давно пользуется популярностью как среди аристократии, так и среди обычных людей.
Благодаря роскошной шерсти, так называемой "лисьей" улыбающейся мордочке и живому характеру эта порода стала одной из самых любимых декоративных в мире. Несмотря на небольшие размеры (до 3 кг), померанцы имеют уверенное поведение, свойственное большим собакам.
Померанский шпиц прекрасно подойдет для семьи с детьми / Фото Unsplash
Их густая двойная шерсть с пышным "воротником" на груди и плечах может иметь десятки вариаций окраски, хотя чаще всего встречаются рыжие и оранжевые оттенки. Эти собаки сообразительны, внимательны и хорошо поддаются обучению.
Померанцы активны, но не требуют много пространства – им достаточно домашних игр и коротких прогулок.
