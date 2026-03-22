И это при том, что обычно порода может иметь окрас черно-белый "арлекин" или однотонный черный, палевый, серебристый или шоколадный цвет шерсти. Однако такого впечатляющего сочетания не ожидал никто. Историю уникального песика рассказывают его владельцы на странице twosades_ofdane в Instagram.

Что известно о песике с необычным узором на шерсти?

В одном из роликов, опубликованных в сети, песик выглядит невинным после того, как разбросал свои игрушки. В подписи в шутку указано, что Кона "ничего не делала".

Собака с невероятным окрасом и сама выглядит как игрушку: смотрите видео

Зрителей покорило не только ее поведение, но и необычный окрас, который редко встречается у догов. Пользователи активно оставляют восторженные комментарии, отмечая красоту животного и его необычные узоры. Большинство комментаторов признаются, что никогда раньше не видели подобных собак.

Некоторые даже поинтересовался, как называется такой окрас. Владелица объяснила, что это так называемый "шоколадный арлекин".

К слову, специалисты из American Kennel Club рассказали, что немецкий дог – очень большая и сильная порода, поэтому заводить ее стоит только с пониманием всех обязанностей. Доги могут вырастать до 80 сантиметров в холке и выглядят действительно величественно, возможно, поэтому их называют "аполлонами среди собак".



Несмотря на ласковый характер, эти собаки хорошо охраняют дом – их вид сам по себе может отпугнуть чужих. Они, вместе с тем, терпеливы с детьми, любят в целом контактировать с людьми и легко находят друзей.

