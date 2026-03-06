О своей истории с домашней любимицей ее хозяйка Брук рассказывает на собственной странице в ТикТок.

Что известно о загадочном песике?

Женщина в сети поделилась нестандартным внешним видом собаки. Она забрала четверолапого белого песика из местного приюта. Особое внимание привлекают ушки щенка.

Брук назвала свою новую голубоглазую любимицу Сейдж. В одном из первых видео ее большие черные уши резко контрастируют с белой и пушистой шерстью и общими сравнительно крошечными размерами тела. С первых дней собачка заметно отличалась от других щенков.

Все говорили, что Сейдж вырастет до своих ушей. Поэтому мы ждали,

– поделилась Брук.

Однако все пошло не совсем по плану. Собачка продолжает подрастать, ее шерсть становится все более пушистой, однако и уши не отстают, они все еще выглядят непропорционально большими.

Владелица написала: "Вот она, почти через два года, с ушами и всем остальным!". Теперь они уверенно торчат вверх, как антенны, улавливающие каждый звук и каждое доброе слово.

Как выглядит Сейдж: смотрите милое видео

Пользователи в сети активно просматривают видео с Сейдж и высказывают свои предположения относительно ее породы. Комментаторы не забывают и пошутить с крохи с большими ушками. Некоторые предполагали, что среди предков крохи могли быть папийоны, ведь именно эта порода известна своими большими, эффектными ушами.

Другие иронично сравнивали собаку с героем фильма "Гремлины", а кто-то писал, что во время сильного ветра она якобы может даже "взлететь".

Возможно, вам стоит затянуть ей ошейник, когда выходите на улицу, потому что ветер может подхватить ее и она полетит,

– написал один из пользователей.

Владелица собаки решила узнать, особенности какой породы так повлияли на ее любимицу. Согласно результатам ДНК-теста, Сейдж в основном чихуахуа – 42,5%.

Также она имеет 10,8% от миниатюрного шнауцера, а остальные – гены добермана-пинчера, таксы, также обнаружены следы немецкой овчарки, померанского шпица и пуделя.

