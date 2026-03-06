Про свою історію з домашньою улюбленицею її господарка Брук розповідає на власній сторінці у ТікТок.

Що відомо про загадкового песика?

Жінка в мережі поділилася нестандартним зовнішнім виглядом собаки. Вона забрала чотирилапого білого песика з місцевого притулку. Особливу увагу привертають вушка цуцика.

Брук назвала свою нову блакитнооку улюбленицю Сейдж. В одному з перших відео її великі чорні вуха різко контрастують з білою та пухнастою шерстю і загальними порівняно крихітними розмірами тіла. Із перших днів собачка помітно відрізнялася від інших цуценят.

Всі говорили, що Сейдж виросте до своїх вух. Тож ми чекали,

– поділилася Брук.

Однак усе пішло не зовсім за планом. Собачка продовжує підростати, її шерсть стає все більш пухнастою, однак і вуха не відстають, вони все ще виглядають непропорційно великими.

Власниця написала: "Ось вона, майже через два роки, з вухами й усім іншим!". Тепер вони впевнено стирчать угору, мов антени, що вловлюють кожен звук і кожне добре слово.

Як виглядає Сейдж: дивіться миле відео

Користувачі в мережі активно переглядають відео з Сейдж та висловлюють свої припущення стосовно її породи. Коментатори не забувають і пожартувати з крихітки з великими вушками. Дехто припускав, що серед предків крихітки могли бути папійони, адже саме ця порода відома своїми великими, ефектними вухами.

Інші іронічно порівнювали собаку з героєм фільму "Гремліни", а хтось писав, що під час сильного вітру вона нібито може навіть "злетіти".

Можливо, вам варто затягнути їй нашийник, коли виходите на вулицю, бо вітер може підхопити її і вона полетить,

– написав один з користувачів.

Власниця собаки вирішила дізнатися, особливості якої породи так вплинули на її улюбленицю. Згідно з результатами ДНК-тесту, Сейдж в основному чихуахуа – 42,5%.

Також вона має 10,8% від мініатюрного шнауцера, а решта – гени добермана-пінчера, такси, також виявлені сліди німецької вівчарки, померанського шпіца та пуделя.

