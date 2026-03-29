Проте її здивуванню не було меж, коли вона отримала доленосний телефонний дзвінок. Дивовижну історію повернення песика висвітлили в Mirror.

Актуально Можуть стати великою проблемою: кінолог назвав 3 популярні породи собак, яких не радить новачкам

Як Спарклз знайшовся через 12 років після викрадення?

Через 12 років після зникнення уже 17-річного песика знайшли на вулиці та доправили до притулку Abandoned Pet Rescue у Форт-Лодердейлі у Флориді. Під час перевірки у собаки знайшли старий мікрочип із контактами власниці.

Новина про знайденого улюбленця стала для родини повною несподіванкою. Спершу Кеті подумала, що це шахрайство, але згодом переконалася у правдивості неочікуваної звістки.

Родина була щаслива повернути собаку додому. Донька, яка була ще дитиною, коли тварина зникла, особисто приїхала забрати Спарклз – їхня зустріч була дуже емоційною. У притулку зазначили, що сім'я ніколи не втрачала надії знайти улюбленця.

Чому важливо чіпувати своїх домашніх улюбленців?

Мікрочип є надійним і постійним способом ідентифікації, який неможливо загубити чи зняти, як нашийник або жетон. Його імплантують під шкіру, зазвичай між лопатками, і він залишається там протягом усього життя тварини.

Якщо загубленого улюбленця знаходять і доставляють до клініки чи притулку, фахівці можуть просканувати чип і отримати унікальний код, прив'язаний до контактів власника. Це дозволяє швидко повернути тварину додому.

Водночас важливо регулярно оновлювати контактні дані в реєстрі, адже саме від цього залежить, чи зможуть із вами зв'язатися у разі знаходження улюбленця.

До речі, в Україні віднедавна набули чинності нові правила утримання домашніх тварин, що передбачають, зокрема, необхідність ідентифікації улюбленців та оформлення ветпаспортів.

Що відомо про померанських шпіців?

Фахівці з American Kennel Club пояснили, що це маленька, але надзвичайно харизматична собака, яка давно користується популярністю як серед аристократії, так і серед звичайних людей.

Завдяки розкішній шерсті, так званій "лисячій" усміхненій мордочці та жвавому характерові ця порода стала однією з найулюбленіших декоративних у світі. Попри невеликі розміри (до 3 кг), померанці мають впевнену поведінку, властиву великим собакам.



Померанський шпіц чудово підійде для сім'ї з дітьми

Їх густа подвійна шерсть із пишним "коміром" на грудях і плечах може мати десятки варіацій забарвлення, хоча найчастіше зустрічаються руді та помаранчеві відтінки. Ці собаки кмітливі, уважні й добре піддаються навчанню.

Померанці активні, але не потребують багато простору – їм достатньо домашніх ігор і коротких прогулянок.

Які ще історії про улюбленців набули популярності в мережі?