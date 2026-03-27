Речь идет о немецкой овчарке, французском бульдоге и кокер-спаниеле. Об этом пишет Express.

Какие породы являются сложными?

Кинолог, который ведет популярный блог в TikTok под псевдонимом SouthendDogTraining и имеет более двух миллионов подписчиков, назвал три породы собак, которые, несмотря на свою популярность, не подходят для начинающих владельцев. По его словам, главная проблема заключается не только в характере животных, но и в том, что люди часто не готовы к их потребностям и особенностям.

Эксперт объясняет: эти собаки могут быть прекрасными компаньонами, однако без должного опыта, правильного воспитания и понимания их поведения они быстро становятся сложными в быту.

Немецкая овчарка

Немецкая овчарка известна своей преданностью, интеллектом и высокими физическими возможностями, однако именно эти качества могут стать проблемой для новичков.

По словам кинолога, из-за чрезмерного разведения эта порода все чаще имеет проблемы с тревожностью и реактивным поведением. Это означает, что собака может чрезмерно реагировать на обычные ситуации – лаять, рычать или даже бросаться.

Овчарки являются одними из самых умных собак, поэтому нуждаются в постоянном обучении и ментальной нагрузке. Если владелец не знает, как правильно работать с такой породой, поведенческие проблемы могут развиться очень быстро.

Французский бульдог

Французские бульдоги, или "френчи", кажутся идеальными домашними любимцами из-за своего милого вида и дружелюбия к людям.

В то же время эксперт предостерегает, что эта порода имеет скрытые сложности. В частности, бульдоги могут проявлять агрессию к другим животным, особенно при отсутствии правильной социализации. Кроме того, из-за популярности и чрезмерного разведения многие из них имеют проблемы со здоровьем, в частности с дыханием, что иногда требует хирургического вмешательства.

Также эти собаки могут быстро становиться слишком "избалованными", что затрудняет их поведение без четких правил воспитания.

Кокер-спаниель

Кокер-спаниели считаются очень умными, активными и ориентированными на человека собаками. Однако именно их интеллект и энергичность могут создавать трудности для неопытных владельцев.

Кинолог отмечает, что эти собаки нуждаются в постоянной занятости – как физической, так и умственной. Если этого нет, они могут начать портить вещи, воровать предметы или демонстрировать поведение, связанное с охраной ресурсов.

Без надлежащего контроля и обучения такие черты быстро закрепляются и становятся проблемой. Именно поэтому эта порода больше подходит людям, которые имеют опыт и готовы уделять много времени дрессировке.

Может ли меняться характер собаки?

Американские ученые выяснили, что характер собак может меняться в течение жизни – подобно людям.

Как пишет Metro, исследование провели специалисты из Университета штата Мичиган, которые проанализировали поведение собак разного возраста и их владельцев. Они установили, что личность животного не является постоянной и может меняться под влиянием опыта, среды и взаимодействия с человеком.

В частности, молодые собаки чаще проявляют импульсивность и возбудимость, тогда как с возрастом становятся более спокойными и уравновешенными.

Важную роль в формировании характера играет и сам хозяин. Исследователи отмечают, что стиль поведения человека, уровень активности и даже эмоциональное состояние могут влиять на поведение животного. Например, у более активных и открытых людей собаки обычно также более энергичные и дружелюбные. В то же время у тревожных владельцев питомцы могут демонстрировать страх или агрессию.

Кроме этого, на характер влияют дрессировка, образ жизни и уровень социализации собаки. Изменения могут происходить как в положительную, так и в отрицательную сторону в зависимости от условий. Ученые подчеркивают, что даже взрослые собаки способны менять свое поведение, если меняется их окружение или подход владельца.