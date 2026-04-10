Правило 1 к 7 не действует: сколько лет вашему коту по человеческим меркам

Четвероногие уже давно не просто животные, они становятся полноправными членами семьи. Поэтому владельцам важно знать их возраст и понимать соответствующие потребности мурчиков, а еще и праздновать день рождения котиков.

Для определения возраста кошек и сравнения его с человеческими годами пользуются специальной системой. Подробнее о ней рассказали на PetMD.

Как узнать, сколько лет котику?

По данным American Veterinary Medical Association, в первый год жизни кот достигает примерно 15 "человеческих" лет, а уже во второй – около 24. После этого каждый год добавляет примерно еще 4 человеческих года. При этом темпы старения почти не зависят от породы.

Как перевести возраст кота в человеческий Вместо простой формулы используют специальные таблицы соответствия, которые точнее отражают процесс старения.



Как перевести возраст кота в человеческий / Таблица PetMD

Если вы взяли кота из приюта или с улицы, точную дату рождения обычно неизвестно, поэтому часто отмечают "день знакомства". Однако для правильного ухода важно хотя бы примерно знать его возраст. Для этого эксперты рекомендуют учитывать следующие характеристики:

Зубы

Котята начинают иметь молочные зубы в 3 – 4 недели, а полный комплект – в 6 – 7 недель. Примерно в 3 месяца молочные зубы выпадают, а к 6 – 7 месяцам формируется полный набор из 30 постоянных зубов.

Это – самый точный показатель возраста, но также учитываются износ и налет.

Шерсть и кожа

С возрастом шерсть может становиться менее блестящей, а кожа – менее упругой. Старшие коты иногда хуже ухаживают за собой из-за боли в суставах или зубах.

Мышцы

С годами коты теряют мышечную массу, особенно вдоль позвоночника, лопаток и бедер.

Для оценки этого ветеринары пользуются шкалами состояния мышц.

Глаза

Состояние глаз также помогает определить возраст: у пожилых котов может появляться легкая мутность, а также изменения радужки.

На что обратить внимание в поведении кота?