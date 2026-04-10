Для определения возраста кошек и сравнения его с человеческими годами пользуются специальной системой. Подробнее о ней рассказали на PetMD.
Как узнать, сколько лет котику?
По данным American Veterinary Medical Association, в первый год жизни кот достигает примерно 15 "человеческих" лет, а уже во второй – около 24. После этого каждый год добавляет примерно еще 4 человеческих года. При этом темпы старения почти не зависят от породы.
Как перевести возраст кота в человеческий Вместо простой формулы используют специальные таблицы соответствия, которые точнее отражают процесс старения.
Как перевести возраст кота в человеческий / Таблица PetMD
Если вы взяли кота из приюта или с улицы, точную дату рождения обычно неизвестно, поэтому часто отмечают "день знакомства". Однако для правильного ухода важно хотя бы примерно знать его возраст. Для этого эксперты рекомендуют учитывать следующие характеристики:
- Зубы
Котята начинают иметь молочные зубы в 3 – 4 недели, а полный комплект – в 6 – 7 недель. Примерно в 3 месяца молочные зубы выпадают, а к 6 – 7 месяцам формируется полный набор из 30 постоянных зубов.
Это – самый точный показатель возраста, но также учитываются износ и налет.
- Шерсть и кожа
С возрастом шерсть может становиться менее блестящей, а кожа – менее упругой. Старшие коты иногда хуже ухаживают за собой из-за боли в суставах или зубах.
- Мышцы
С годами коты теряют мышечную массу, особенно вдоль позвоночника, лопаток и бедер.
Для оценки этого ветеринары пользуются шкалами состояния мышц.
- Глаза
Состояние глаз также помогает определить возраст: у пожилых котов может появляться легкая мутность, а также изменения радужки.
На что обратить внимание в поведении кота?
Мурчики часто запрыгивают на кухонные поверхности из-за естественного стремления быть на высоте и поиск пищи. Если же вы не сторонники хвостатых поваров, специалисты советуют не оставлять еду без присмотра, обустроить для любимца альтернативные места для лазания и больше привлекать его к играм, чтобы отучить от этой привычки.
Интересно, что позы, в которых спят коты, могут многое рассказать об их комфорте, уровне доверия и эмоциональном состоянии. Внезапные изменения в привычках сна стоит не игнорировать, ведь они могут сигнализировать о стрессе, боли или проблемах со здоровьем.
При этом навязчивое поведение у кошек часто возникает из-за сильной привязанности к человеку, недостатка внимания, скуку, тревожность или даже возможные заболевания.